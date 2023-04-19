Як змінилися головні герої серіалу "Альф": декого вже немає з нами (фото)

Незважаючи на успіх телесеріалу, кар’єра багатьох персонажів не склалася

Американський комедійний серіал "Альф" Пола Фаска (саме його голосом говорив головний герой) став хітом 90-х та початку 2000-х далеко за межами США. Перша серія вийшла на екрани 37 років тому. За чотири сезони головні герої картини – родина Таннерів – припали до душі мільйонам.

"Телеграф" розповідає, як змінилися за цей час актори серіалу "Альф". На жаль, деяких із виконавців уже немає з нами.

Оригінальна назва телесеріалу ALF розшифровується англійською мовою як Alien Life Form — позаземна форма життя. 229-річний Гордон Шамуей вцілів після вибуху своєї планети Мелмак, а потім на космічному кораблі врізався у маєток звичайної американської родини Таннерів. Навколо його пригод на Землі й будується сюжет шоу. Для Таннерів Альф стає ще одним членом сім’ї.

Як змінилися актори серіалу "Альф": фото тоді й зараз

Макс Райт — Віллі Таннер

На жаль, виконавця ролі батька сімейства, що дав притулок Альфу, не стало кілька років тому. Актор помер 26 червня 2019 року, коли йому було 75 років. Макс Райт багато років хворів (його діагноз – лімфома), але встиг прожити яскраве життя (хоч і не без проблем із алкоголем та наркотиками), двічі стати батьком.

Макса Райта вже немає в живих

Енн Шедін — Кейт Таннер (74 роки)

Роль в "Альфі" — найвідоміша в кар’єрі актриси. Вона продовжувала зніматись і після цього проєкту, але не в найпопулярніших картинах. Понад сорок років у шлюбі, є дочка. Від зйомок відійшла, але іноді викладає акторську майстерність студентам. Також займається благодійністю, один із напрямків – малозабезпечені сім’ї.

"Альф" приніс актрисі справжній успіх

Андреа Елсон — Лінн Таннер (54 роки)

Чудово впоралася з роллю Лін. Після "Альфа" брала участь у зйомках, хоч і нові роботи швидше назвеш маловідомими. Під час роботи над проєктом познайомилася з майбутнім чоловіком: він приносив актрисі сценарії. В 1997 році у пари народилася дочка. Незабаром після цього Елсон завершила акторську кар’єру та стала інструктором з йоги. Зазначимо, що ексакторка не активна в соцмережах, тому свіжих знімків зірки "Альфа" у мережі практично немає.

З акторством "Лін" зав’язала

Бенджі Грегорі — Браян Таннер (44 роки)

Ще один герой серіалу, який залишив шлях актора на користь іншої професії. У 2003 році вступив на службу до ВМС США, після якої одружився.

Не вийшло актора і з Брайана

Енн Миру — бабуся Дороті

Мало хто знає, що актриса є мамою Бена та Емі Стіллеров. Перший – відомий американський актор, зірка фільмів "Зразковий самець" та "Ніч у музеї". На жаль, Енн Міра померла на 86 році життя 2015-го. На рахунку актриси десятки фільмів та кілька престижних у кіномистецтві номінацій.

Актриси не стало вісім років тому

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалося життя зірки серіалу "Комісар Рекс". Актора Тобіаса Моретті зараз неможливо впізнати.