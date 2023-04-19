Больше никаких Шариков и Бобиков: как прикольно назвать своего щенка

Обязательно обратите внимание, нравится ли щенку его имя

Вы принесли щенка домой, но теперь вашему новому лучшему другу нужно имя. Советуем вам не торопиться, и потратить несколько дней, чтобы познакомиться со своим питомцем, чтобы узнать, на кого он похож и какой у него характер. Вполне возможно, что идея имени придет сама собой.

Понаблюдайте за своим щенком, посмотрите что он любит, игривый ли он, или больше любит поспать — все это может натолкнуть вас на идею необычной клички, которая будет характеризовать именно вашего питомца. Также вы можете выбрать в качестве клички имя любимого героя книги, фильма, сериала и т.д.

Помимо этого, на имя может натолкнуть и окрас вашего щенка. Только не ленитесь и придумайте что-то более оригинальное чем Рыжик, Черныш или Беляш. Да, эти клички ярко указывают на окрас питомца, но можно выбрать и что-то более необычное, интересное и прикольное.

И еще один маленький совет: избегайте длинных и труднопроизносимых имен, ведь ваш пес просто не запомнит свое имя. Идеальная кличка состоит из двух слогов и начинается с согласной. Если уж сильно хочется что-то очень длинное, то должен быть короткий аналог.

Прикольные клички для собак: подборка имен для мальчиков и девочек

Для мальчиков: Скаут, Пабло, Шерлок, Оникс, Уилфред, Форест, Уран, Питер, Симбо, Эллиот, Лестер, Кевин, Ромео, Нафан, Бекон, Робин, Алмаз, Геркулес, Гермес, Орфей, Остин, Рональд, Феникс, Пикачу, Марио, Геральд, Соник, Джем, Радиус, Джин, Клык, Тоник, Батон, Бакс, Паштет, Сырок, Пуфик, Фантик.

Скаут, Пабло, Шерлок, Оникс, Уилфред, Форест, Уран, Питер, Симбо, Эллиот, Лестер, Кевин, Ромео, Нафан, Бекон, Робин, Алмаз, Геркулес, Гермес, Орфей, Остин, Рональд, Феникс, Пикачу, Марио, Геральд, Соник, Джем, Радиус, Джин, Клык, Тоник, Батон, Бакс, Паштет, Сырок, Пуфик, Фантик. Для девочек: Айза, Альфа, Афина, Бланка, Герда, Голди, Джесси, Дора, Зара, Ирма, Искра, Аква, Белла, Боня, Брауни, Бренди, Дейзи, Джия, Жужа, Лайза, Леди, Молли, Несси, Рокси, Сэнди, Хлоя, Чара, Челси, Шерри, Эльза, Барби, Буся, Долли, Жози, Текила, Тоффи, Глюкоза, Мышка, Плюшка, Сосиска, Спарта, Тыква, Умка.

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