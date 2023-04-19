Більше ніяких Шариків та Бобиків: як прикольно назвати своє цуценя

Обов’язково зверніть увагу, чи подобається цуценяті його ім’я

Ви принесли цуценя додому, але тепер вашому новому найкращому другові потрібне ім’я. Радимо вам не поспішати і витратити кілька днів, щоб познайомитися зі своїм вихованцем, щоб дізнатися, на кого він схожий і який у нього характер. Цілком можливо, що ідея імені прийде сама собою.

Поспостерігайте за своїм цуценям, подивіться що він любить, чи грайливий він, чи більше любить поспати — все це може наштовхнути вас на ідею незвичайної клички, яка характеризуватиме саме вашого вихованця. Також ви можете вибрати як прізвисько ім’я улюбленого героя книги, фільму, серіалу і т.д.

Крім цього, на ім’я може наштовхнути і забарвлення вашого цуценяти. Тільки не лінуйтеся і придумайте щось оригінальніше ніж Рижик, Черниш чи Біляш. Так, ці прізвиська яскраво вказують на забарвлення вихованця, але можна вибрати і щось більш незвичайне, цікаве та прикольне.

І ще одна маленька порада: уникайте довгих і важковимовних імен, адже ваш пес просто не запам’ятає своє ім’я. Ідеальна кличка складається з двох складів і починається із приголосною. Якщо дуже хочеться щось дуже довге, то повинен бути короткий аналог.

Прикольні клички для собак: добірка імен для хлопчиків та дівчаток

Для хлопчиків: Скаут, Пабло, Шерлок, Онікс, Вілфред, Форест, Уран, Пітер, Сімбо, Елліот, Лестер, Кевін, Ромео, Нафан, Бекон, Робін, Алмаз, Геркулес, Гермес, Орфей, Остін, Рональд, Фенікс, Пікачу, Маріо, Геральд, Сонік, Джем, Радіус, Джин, Ікло, Тонік, Батон, Бакс, Паштет, Сирок, Пуфік, Фантік.

Скаут, Пабло, Шерлок, Онікс, Вілфред, Форест, Уран, Пітер, Сімбо, Елліот, Лестер, Кевін, Ромео, Нафан, Бекон, Робін, Алмаз, Геркулес, Гермес, Орфей, Остін, Рональд, Фенікс, Пікачу, Маріо, Геральд, Сонік, Джем, Радіус, Джин, Ікло, Тонік, Батон, Бакс, Паштет, Сирок, Пуфік, Фантік. Для дівчаток: Айза, Альфа, Афіна, Бланка, Герда, Голді, Джессі, Дора, Зара, Ірма, Іскра, Аква, Белла, Боня, Брауні, Бренді, Дейзі, Джія, Жужа, Лайза, Леді, Моллі, Нессі, Роксі, Сенді, Хлоя, Чара, Челсі, Шеррі, Ельза, Барбі, Буся, Доллі, Жозі, Текіла, Тоффі, Глюкоза, Мишка, Плюшка, Сосиска, Спарта, Гарбуз, Умка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якого собаку найкраще заводити в квартирах і навів приклади "найзручніших" порід. Також ми писали, які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими.