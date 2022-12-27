Гарні прізвиська для собак: де шукати натхнення при виборі імені для цуценяти

Обов’язково "приміряйте" ім’я своєму вихованцю, можливо, воно абсолютно не відповідає вашому собаці

Вибір прізвиська для вихованця — це справа дуже відповідальна і не завжди проста, адже кожен господар хоче, щоб їм його собаки було максимально незвичайним і унікальним. До того, таке бажання дуже "корисне", адже вибравши щось популярне, можна потрапити в ситуацію, коли на вулиці зустрінуться дві тезки. Це насамперед більше заплутає саме собак.

Імен для собак існує дуже багато, мало того, ви самі можете його придумати. Однак є кілька нюансів, які варто враховувати при виборі прізвиська:

Вибирайте коротку і переривчасту кличку, що складається з 1-2 складів і містить тверді дзвінкі приголосні.

Якщо ваш вибір упав на прізвисько з кількох слів, передбачте скорочену форму.

Переконайтеся, що ім’я собаки не співзвучне з базовими командами.

Не варто давати собаці людські імена.

Не використовуйте як прізвисько слова, які викликають сміх.

Де шукати натхнення під час вибору імені для цуценяти:

Оскільки часто собак називають діти, це може бути імена персонажів з мультиків чи ігор: Адріан, Шрек, Леді Баг, Фіона, Гарфілд, Міккі Маус, Чіп тощо. Однак тут важливо не вибирати таке прізвисько, яка "набридне" незабаром.

Також це можуть бути імена великих людей, спортсменів, правителів, письменників, музикантів, кінозірок чи історичних особистостей: Клео, Цезар, Колумб, Черчилль, Леонардо, Джонні, Мессі.

Ім’я може бути пов’язане з міфологією або з персонажами улюблених книг: Одіссей, Зевс, Гектор, Гермес, Один, Афіна, Гера, Герда, Шерлок, Форест, Робін, Дарсі.

Географічні назви та різні терміни також можуть стати красивим та незвичайним прізвиськом: Вест, Байкал, Дунай, Айова, Куба. Сюди можна віднести і назви продуктів, овочів і фруктів: Айва, Бублик, Персик, Оливка, Мохіто.

Також собаці можна дати і "королівське" ім’я, використовуючи назви титулів: Барон, Лорд, Граф, Маркіз.

А взагалі просто поспостерігайте трохи за своїм новим вихованцем, і, можливо, ідея імені прийде до вас сам: погриз дроти — Тесла, Електрик(а), Вогник, Іскорка, їсть незвичайні продукти — так і назвіть "на честь" того, що собака їсть. Можливо приводом для вибору імені також стане і характер малюка: наскільки він рухливий, може він багато їсть чи спить тощо.

Гарні клички для собак: добірка імен для хлопчиків та дівчаток

Для хлопчиків: Аватар, Серпень, Адам, Азор, Айрон, Акс, Аксель, Альт, Бадді, Байкал, Баксі, Бакстер, Балто, Балу, Бандит, Бантік, Барні, Барон, Баррі, Барс, Бек, Бен, Беня, Бест, Бетмен, Біллі, Бім, Бінго, Блейд, Блейк, Блек, Валет, Валлі, Вальтер, Варг, Ватсон, Гамлет, Гангстер, Ганс, Гарольд, Гаррі, Гарфілд, Гек, Гектор, Геральд, Граф, Грей, Грейт, Грек, Грем, Грін, Грім, Гуфі, Гуччі, Декс, Джанго, Джейсон, Джек, Джексон, Джем, Джері Лі, Джеррі, Джим, Джиммі, Джой, Джокер, Еверест, Едгар, Ейр, Еклер, Елвін, Елвіс, Лавр, Лайк, Ларі, Лейк, Лейс, Леонардо, Лютик, Люцифер, Макс, Максимус, Малюк, Марік, Марк, Марс, Марсель, Маршал, Міккі, Найт, Нафаня, Нейсон, Нео, Несквік, Рамзес, Рамштайн, Рафаель, Ред, Рекс, Рембо, Рембо, Ріккі, Ріко, Ріо, Сімба, Скубі Ду, Смурфік, Сніжок, Снупі, Соломон, Спайк, Спарки, Спартак, Тайгер, Тайлер, Тайсон, Талісман, Тарзан, Твікс, Тед, Тедді, Тейлор, Тео, Хагрід, Хайді, Хайк, Халіф, Халк, Хаммер, Хамфрі, Хан, Фабіан, Фаєр, Фантік, Фараон, Фауст, Швепс, Шепар д, Шериф, Шерхан, Шнапс, Шнурок, Шрек, Ювентус, Південь, Юджин, Янчі, Япончик.

Аватар, Серпень, Адам, Азор, Айрон, Акс, Аксель, Альт, Бадді, Байкал, Баксі, Бакстер, Балто, Балу, Бандит, Бантік, Барні, Барон, Баррі, Барс, Бек, Бен, Беня, Бест, Бетмен, Біллі, Бім, Бінго, Блейд, Блейк, Блек, Валет, Валлі, Вальтер, Варг, Ватсон, Гамлет, Гангстер, Ганс, Гарольд, Гаррі, Гарфілд, Гек, Гектор, Геральд, Граф, Грей, Грейт, Грек, Грем, Грін, Грім, Гуфі, Гуччі, Декс, Джанго, Джейсон, Джек, Джексон, Джем, Джері Лі, Джеррі, Джим, Джиммі, Джой, Джокер, Еверест, Едгар, Ейр, Еклер, Елвін, Елвіс, Лавр, Лайк, Ларі, Лейк, Лейс, Леонардо, Лютик, Люцифер, Макс, Максимус, Малюк, Марік, Марк, Марс, Марсель, Маршал, Міккі, Найт, Нафаня, Нейсон, Нео, Несквік, Рамзес, Рамштайн, Рафаель, Ред, Рекс, Рембо, Рембо, Ріккі, Ріко, Ріо, Сімба, Скубі Ду, Смурфік, Сніжок, Снупі, Соломон, Спайк, Спарки, Спартак, Тайгер, Тайлер, Тайсон, Талісман, Тарзан, Твікс, Тед, Тедді, Тейлор, Тео, Хагрід, Хайді, Хайк, Халіф, Халк, Хаммер, Хамфрі, Хан, Фабіан, Фаєр, Фантік, Фараон, Фауст, Швепс, Шепар д, Шериф, Шерхан, Шнапс, Шнурок, Шрек, Ювентус, Південь, Юджин, Янчі, Япончик. Для дівчаток: Ада, Адель, Айва, Айка, Айріс, Альфа, Анабель, Багіра, Банні, Барбі, Барсі, Беккі, Берта, Білка, Боня, Бруня, Ванда, Ваніль, Велма, Венді, Верта, Веста, Габі, Гамма, Гера, Герда, Глорія, Голді, Грейс, Дана, Дарсі, Даффі, Деббі, Дейзі, Дельта, Джессіка, Джуля, Дора, Еббі, Елізабет, Еллі, Ельза, Енджі, Енні, Естер, Ешлі, Жаді, Жаклін, Жаннет, Жасмін, Женева, Іриска, Ірма, Іскра, Іста, Ітака, Катрін, Керрі, Кіра, Клеопатра, Клепа, Кнопка, Лакі, Лара, Ласка, Леді, Лейна, Лекс, Леона, Летиція, Ліллі, Лілу, Лінда, Лора, Мадлен, Майя, Марго, Маркіза, Меггі, Мейсі, Мелані, Міледі, Мірта, Монро, Нагайна, Найда, Найсі, Наомі, Неллі, Ненсі, Ніка, Одетта, Одрі, Оккі, Олімпія, Оллі, Омега, Пальма, Пантера, Пеггі, Пепсі, Періс, Прада, Пума, Пушинка, Реджі, Реджина, Роксі, Рона, Ронда, Роні, Сальма, Сандра, Санні, Сара, Соня, Софі, Стейсі, Тейсі, Терра, Тільда, Тіна, Тінкі, Тіффані, Трейсі, Тріша, Вінні, Вітні, Фанні, Фанта, Феліція, Фібі, Фіджі, Фіона, Фісташка, Хейлі, Хелен, Циля, Цирі, Ципа, Шакіра, Шарліз, Шая, Шеллі, Шер, Шерлі.

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