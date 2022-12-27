Красивые клички для собак: где искать вдохновение при выборе имени для щенка

Обязательно "примеряйте" имя своему питомцу, возможно, оно абсолютно не соответствует вашей собаке

Выбор клички для питомца — это дело очень ответственное и не всегда простое, ведь каждый хозяин хочет, чтобы им его собаки было максимально необычным и уникальным. Более того, такое желание очень "полезное", ведь выбрав что-то популярное можно попасть в ситуацию, когда на улице встретятся две тезки. Это в первую очередь больше запутает именно собак.

Имен для собак существует очень много, более того, вы и сами можете его придумать. Однако есть несколько нюансов, которые стоит учитывать при выборе клички:

Выбирайте короткую и прерывистую кличку, состоящую из 1–2 слогов и содержащую твердые звонкие согласные.

Если ваш выбор пал на прозвище из нескольких слов, предусмотрите сокращенную форму.

Убедитесь, что имя для собаки не созвучно с базовыми командами.

Не стоит давать собаке человеческие имена.

Не используйте в качестве клички слова, которые вызывают смех.

Где искать вдохновение при выборе имени для щенка:

Поскольку часто собак называют дети, то это может быть имена персонажей из мультиков или игр: Адриан, Шрек, Леди Баг, Фиона, Гарфилд, Микки Маус, Чип, и т.д. Однако здесь важно не выбирать такую кличку, которая "надоест" в скором времени.

Также это могут быть имена великих людей, спортсменов, правителей, писателей, музыкантов, кинозвезд или исторических личностей: Клео, Цезарь, Колумб, Черчилль, Леонардо, Джонни, Месси.

Имя может быть связано с мифологией или с персонажами любимых книг: Одиссей, Зевс, Гектор, Гермес, Один, Афина, Гера, Герда, Шерлок, Форест, Робин, Дарси.

Географические названия и различные термины также могут стать красивой и необычной кличкой: Вест, Байкал, Дунай, Айова, Куба. Сюда же можно отнести и названия продуктов, овощей и фруктов: Айва, Бублик, Персик, Оливка, Мохито.

Также собаке можно дать и "королевское" имя, используя названия титулов: Барон, Лорд, Граф, Маркиз.

А вообще просто понаблюдайте немного за своим новым питомцем, и возможно идея имени придет к вам сам: погрыз провода — Тесла, Электрик(а), Огонек, Искорка, ест необычные продукты — так и назовите "в честь" того, что собака ест. Возможно поводом для выбора имени также станет и характер малыша: насколько он подвижный, может он много ест или спит, и т.д.

Красивые клички для собак: подборка имен для мальчиков и девочек

Для мальчиков: Аватар, Август, Адам, Азор, Айрон, Акс, Аксель, Альт, Бадди, Байкал, Бакси, Бакстер, Балто, Балу, Бандит, Бантик, Барни, Барон, Барри, Барс, Бек, Бен, Беня, Бест, Бэтмен, Билли, Бим, Бинго, Блейд, Блейк, Блэк, Валет, Валли, Вальтер, Варг, Ватсон, Гамлет, Гангстер, Ганс, Гарольд, Гарри, Гарфилд, Гек, Гектор, Геральд, Граф, Грей, Грейт, Грек, Грэм, Грин, Гром, Гуфи, Гуччи, Декс, Джанго, Джейсон, Джек, Джексон, Джем, Джерри Ли, Джерри, Джим, Джимми, Джой, Джокер, Эверест, Эдгар, Эйр, Эклер, Элвин, Элвис, Лавр, Лайк, Лари, Лeйк, Лейс, Леонардо, Лютик, Люцифер, Макс, Максимус, Малыш, Марик, Марк, Марс, Марсель, Маршал, Микки, Найт, Нафаня, Нейсон, Нео, Несквик, Рамзес, Рамштайн, Рафаэль, Ред, Рекс, Рем, Рембо, Рикки, Рико, Рио, Симба, Скуби Ду, Смурфик, Снежок, Снупи, Соломон, Спайк, Спарки, Спартак, Тайгер, Тайлер, Тaйсон, Талисман, Тарзан, Твикс, Тед, Тедди, Тейлор, Тео, Хагрид, Хайди, Хайк, Халиф, Халк, Хаммер, Хамфри, Хан, Фабиан, Фаер, Фантик, Фараон, Фауст, Швепс, Шепард, Шериф, Шерхан, Шнапс, Шнурок, Шрек, Ювентус, Юго, Юджин, Янчи, Япончик.

Аватар, Август, Адам, Азор, Айрон, Акс, Аксель, Альт, Бадди, Байкал, Бакси, Бакстер, Балто, Балу, Бандит, Бантик, Барни, Барон, Барри, Барс, Бек, Бен, Беня, Бест, Бэтмен, Билли, Бим, Бинго, Блейд, Блейк, Блэк, Валет, Валли, Вальтер, Варг, Ватсон, Гамлет, Гангстер, Ганс, Гарольд, Гарри, Гарфилд, Гек, Гектор, Геральд, Граф, Грей, Грейт, Грек, Грэм, Грин, Гром, Гуфи, Гуччи, Декс, Джанго, Джейсон, Джек, Джексон, Джем, Джерри Ли, Джерри, Джим, Джимми, Джой, Джокер, Эверест, Эдгар, Эйр, Эклер, Элвин, Элвис, Лавр, Лайк, Лари, Лeйк, Лейс, Леонардо, Лютик, Люцифер, Макс, Максимус, Малыш, Марик, Марк, Марс, Марсель, Маршал, Микки, Найт, Нафаня, Нейсон, Нео, Несквик, Рамзес, Рамштайн, Рафаэль, Ред, Рекс, Рем, Рембо, Рикки, Рико, Рио, Симба, Скуби Ду, Смурфик, Снежок, Снупи, Соломон, Спайк, Спарки, Спартак, Тайгер, Тайлер, Тaйсон, Талисман, Тарзан, Твикс, Тед, Тедди, Тейлор, Тео, Хагрид, Хайди, Хайк, Халиф, Халк, Хаммер, Хамфри, Хан, Фабиан, Фаер, Фантик, Фараон, Фауст, Швепс, Шепард, Шериф, Шерхан, Шнапс, Шнурок, Шрек, Ювентус, Юго, Юджин, Янчи, Япончик. Для девочек: Ада, Адель, Айва, Айка, Айрис, Альфа, Анабель, Багира, Банни, Барби, Барси, Бекки, Берта, Белка, Боня, Бруня, Ванда, Ваниль, Велма, Венди, Верта, Веста, Габи, Гамма, Гера, Герда, Глория, Голди, Грейс, Дана, Дарси, Даффи, Дебби, Дейзи, Дельта, Джессика, Джуля, Дора, Эбби, Элизабет, Элли, Эльза,Энджи, Энни, Эстер, Эшли, Жади, Жаклин, Жаннет, Жасмин, Женева, Ириска, Ирма, Искра, Иста, Итака, Катрин, Керри, Кира, Клеопатра, Клепа, Кнопка, Лаки, Лара, Ласка, Леди, Лейна, Лекс, Леона, Летиция, Лилли, Лилу, Линда, Лора, Мадлен, Майя, Марго, Маркиза, Мэгги, Мэйси, Мелани, Миледи, Мирта, Монро, Нагайна, Найда, Найси, Наоми, Нелли, Нэнси, Ника, Одетта, Одри, Окки, Олимпия, Олли, Омега, Пальма, Пантера, Пегги, Пепси, Пэрис, Прада, Пума, Пушинка, Реджи, Реджина, Рокси, Рона, Ронда, Рони, Сальма, Сандра, Санни, Сара, Соня, Софи, Стейси, Тейси, Терра, Тильда, Тина, Тинки, Тиффани, Трейси, Триша, Уинни, Уитни, Фанни, Фанта, Фелиция, Фиби, Фиджи, Фиона, Фисташка, Хейли, Хелен, Циля, Цири, Цыпа, Шакира, Шарлиз, Шая, Шелли, Шер, Шерли.

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