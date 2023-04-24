Народный праздник 24 апреля: почему в этот день нельзя мыть окна и другие запреты

Обычно в эту дату отмечается сильное половодье

В период поминальных дней после Пасхи-2023 православная церковь в этот день почитает память священномученика Антипа, епископа. В народном календаре праздник получил название Антип-водогон — за активное половодье, которое 24 апреля находится в самом разгаре.

Святого Антипа считают врачевателем зубной боли. Раньше верили, что если начинал болеть зуб, приложенная к нему монетка из серебра снимала неприятные ощущения.

Из-за погоды день 24 апреля считается неблагоприятным для посева и посадки. Это связано с тем, что в почве воды в избытке, а это почти всегда приводит к загниванию семян и неурожаю. Верили, что если в этот день реки вскрылись, значит, год будет хлебородным, и наоборот.

Что нельзя делать 24 апреля

Вязать, шить и вышивать – рукоделие будет недолговечным: порвется или распустится.

Мыть окна – нечистая сила будет заглядывать и вредить.

Заниматься огородными работами – все посеянное и посаженое не приживется.

Стирать детские вещи, иначе вода, использованная для стирки, унесет счастье ребенка.

Беременным считать деньги — очень скоро финансов не станет.

Пить воду из-под крана — можно серьезно заболеть.

Ругать детей, даже если они и провинились — их ангел-хранитель разозлится и накажет родителей.

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники украинцы отмечают в апреле 2023 года. Также мы составляли на этот месяц календарь государственных праздников.