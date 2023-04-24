Народне свято 24 квітня: чому цього дня не можна мити вікна та інші заборони

Зазвичай у цю дату відмічається сильна повінь

У період поминальних днів після Великодня-2023 православна церква цього дня вшановує пам’ять священномученика Антипа, єпископа. У народному календарі свято отримало назву Антип-водогін — за активну повінь, яка 24 квітня знаходиться у розпалі.

Святого Антипа вважають тим, хто лікує зубну біль. Раніше вірили, що коли починав хворіти зуб, прикладена до нього монетка зі срібла знімала неприємні відчуття.

Через погоду день 24 квітня вважається несприятливим для посіву та посадки. Це пов’язано з тим, що в ґрунті води в надлишку, а це майже завжди призводить до загнивання насіння та неврожаю. Вірили, що якщо у цей день річки розкрилися, то рік буде хлібородним, і навпаки.

Що не можна робити 24 квітня

В’язати, шити та вишивати – рукоділля буде недовговічним: порветься чи розпуститься.

Мити вікна – нечиста сила заглядатиме і шкодитиме.

Займатися городніми роботами – все посіяне та посаджене не приживеться.

Прати дитячі речі, інакше вода, використана для прання, забере щастя дитини.

Вагітним рахувати гроші — дуже скоро фінансів не стане.

Пити воду з-під крана — можна серйозно захворіти.

Лаяти дітей, навіть якщо вони й завинили — їхній ангел-охоронець розсердиться і покарає батьків.

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята українці відзначають у квітні 2023 року. Також ми складали на цей місяць календар державних свят.