Как постарел Нео и куда подевалась Тринити: звезды "Матрицы" спустя 24 года (фото)

Активно показывает свою жизнь в соцсетях 71-летний Сайфер, а вот Нео и Тринити радуют фанов выходом на публику очень редко

Первый фильм "Матрица" (англ. The Matrix) американо-австралийского производства вышел на экраны в 1999 году. Боевик в жанре научной фантастики получил успех как у зрителей, так и у критиков, что послужило толчком к не менее успешной франшизе.

Спустя выхода первой части прошло 24 года. Любимые миллионами герои Нео, Морфеус, Тринити и другие за это время очень изменились. "Телеграф" рассказывает, какими были в первом фильме "Матрица" главные актеры и как они выглядят сейчас.

Как изменились актеры фильма "Матрица" с 1999 года

Киану Ривз — Томас Андерсон / Нео (58 лет)

Звезда "Джона Уика" может похвастаться увесистой фильмографией из знаменитых на весь мир разножанровых картин, включая "Скорость", "Адвокат дьявола", "Дом у озера", "47 ронинов". Один из самых высокооплачиваемых актеров и обладатель престижных в мире кино премий.

Киану Ривз - главная звезда франшизы. Фото: Getty Images

Лоренс Фишберн – Морфеус (61 год)

"Матрица", конечно, самая известная картина в актерской карьере Фишберн. Но также он может быть знаком вам по фильмам "Заражение" и "Ганнибал".

Морфеусу уже за 60. Фото: Getty Images

Керри-Энн Мосс – Тринити (55 лет)

Образ Тринити навсегда закрепился за актрисой. Хотя многим она также полюбилась в роли Джери Хогарт в телесериалах кинематографической вселенной Marvel. Редко выходит в свет, но продолжает сниматься (в следующем году с ее участием должен выйти сериал "Аколит" в рамках франшизы "Звездные войны").

Актриса продолжает сниматься в кино. Фото: Getty Images

Хьюго Уивинг — Агент Смит (63 года)

Как и Ривзу, актеру удалось не стать звездой лишь "Матрицы", а сняться во многих популярных проектах. "Властелин колец" и "V — значит Вендетта" — лишь пара из них.

Хьюго Уивинг очень постарел. Фото: Getty Images

Джо Пантолиано – Сайфер (71 год)

Не самая главная, но яркая роль Сайфера принесла актеру славу. Многие запомнили его благодаря телесериалу "Клан Сопрано", которая принесла Патолиано премию "Эмми". В отличии от своих младших коллег по фильму более активен в социальных сетях.

Самый активный пользователь соцсетей среди актеров "Матрицы"

Глория Фостер - Пифия

Роль оракула в Матрице принесла актрисе желанную популярность в уже взрослом возрасте. К сожалению, в 2001 году Глория Фостер скончалась на 68 году жизни, причина смерти – диабет. Это случилось во время съемок продолжения фильма.

Красавицы-актрисы много лет нет с нами

Маркус Чонг – Тэнк (55 лет)

После "Матрицы" карьера актера развивалась медленно. К тому же, с франшизой он разорвал связи скандально. Актер запросил громадный гонорар, едва ли не поставив ультиматум продюсерам, но те уволили его. Более десяти лет Чонга вовсе не видно на экранах.

Актер давно пропал с радаров

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