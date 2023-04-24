Як постарів Нео і куди поділася Трініті: зірки "Матриці" 24 роки потому (фото)

Активно показує своє життя в соцмережах 71-річний Сайфер, а от Нео й Трініті радують фанів виходом на публіку дуже рідко

Перший фільм "Матриця" (англ. The Matrix) американсько-австралійського виробництва вийшов на екрани в 1999 році. Бойовик у жанрі наукової фантастики отримав успіх як у глядачів, так і у критиків, що послужило поштовхом до не менш успішної франшизи.

З часів виходу першої частини минуло 24 роки. Улюблені мільйонами герої Нео, Морфеус, Трініті та інші за цей час дуже змінилися. "Телеграф" розповідає, якими були у першому фільмі "Матриця" головні актори та який вони вигляд мають зараз.

Як змінилися актори фільму "Матриця" з 1999 року

Кіану Рівз — Томас Андерсон/Нео (58 років)

Зірка "Джона Уіка" може похвалитися значною фільмографією зі знаменитих на весь світ різножанрових картин, включаючи "Швидкість", "Адвокат диявола", "Будинок біля озера", "47 Ронін". Один із найбільш високооплачуваних акторів та володар престижних у світі кіно премій.

Кіану Рівз – головна зірка франшизи. Фото: Getty Images

Лоренс Фішберн — Морфеус (61 рік)

"Матриця", звичайно, найвідоміша картина в акторській кар’єрі Фішберн. Але також він може бути знайомий вам з фільмів "Зараження" і "Ганнібал".

Морфеусу вже за 60. Фото: Getty Images

Керрі-Енн Мосс – Трініті (55 років)

Образ Трініті назавжди закріпився за актрисою. Хоча багатьом вона також сподобалася в ролі Джері Хогарт у телесеріалах кінематографічного всесвіту Marvel. Рідко виходить у світ, але продовжує зніматися (наступного року за її участю має вийти серіал "Аколіт" у рамках франшизи "Зоряні війни").

Акторка продовжує зніматися в кіно. Фото: Getty Images

Гюго Вівінг — Агент Сміт (63 роки)

Як і Рівзу, акторові вдалося не стати зіркою лише "Матриці", а знятися у багатьох популярних проєктах. "Володар перснів" і "V означає Вендетта" — лише пара з них.

Гюго Вівінг дуже постарів. Фото: Getty Images

Джо Пантоліано – Сайфер (71 рік)

Не найголовніша, але яскрава роль Сайфере принесла актору славу. Багато хто запам’ятав його завдяки телесеріалу "Клан Сопрано", яка принесла Патоліано премію "Еммі". На відміну від своїх молодших колег за фільмом більш активний у соціальних мережах.

Найактивніший користувач соцмереж серед акторів "Матриці"

Глорія Фостер — Піфія

Роль оракула в Матриці принесла актрисі бажану популярність у дорослому віці. На жаль, у 2001 році Глорія Фостер померла на 68 році життя, причина смерті – діабет. Це сталося під час зйомок продовження фільму.

Красуні-акторки багато років немає з нами

Маркус Чонг – Тенк (55 років)

Після "Матриці" кар’єра актора розвивалася повільно. До того ж, із франшизою він розірвав зв’язки скандально. Актор запросив величезний гонорар, ледве не поставивши продюсерам ультиматум, але ті звільнили його. Понад десять років Чонга зовсім не видно на екранах.

Актор давно зник із радарів

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалося життя акторів із франшизи про чарівника Гаррі Поттера. Багато дітей-героїв змінилися до невпізнання.