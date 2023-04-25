Что случилось со звездами фильмов "Шаг вперед": добиться успеха как Тейтум смогли не все (фото)

Любимца франшизы "Лося" практически не узнать, а студентке Норе из первой части уже за сорок

"Шаг вперед" (англ. Step Up) — название серии молодёжных музыкальных фильмов, покоривших подростков нулевых. Саундтреки франшизы взрывали чарты и вдохновляли танцоров по всему миру. Первая часть с успехом вышла на экраны в 2006 году. После последовало еще четыре.

Ченнинг Тейтум, пожалуй, один из самых заметных актеров музмелодрамы. "Телеграф" рассказывает, как сложилась жизнь звезд фильмов "Шаг вперед" и какими они стали сейчас.

Шаг вперед (2006)

Ченнинг Тейтум — Тайлер Гейдж (42 года)

В юности перепробовал массу профессий, в том числе был стриптизером. Этот опыт пригодился актеру на съемках франшизы "Супер Майк". Также Тейтум может быть известен зрителям по картинам "Она — мужчина", "Дорогой Джон", "Затерянный город".

Интересно, что именно на съемках "Шага вперед" актер встретил будущую жену. Любовная история с экрана претворилась в жизнь. В 2009 году возлюбленные поженились, спустя четыре года у них родилась дочь Эверли. К сожалению, в 2018 году пара полюбовно подала на развод. После этого у актера был роман с английской певицей Джесси Джей, а сейчас он в отношениях со звёздной дочкой Ленни Кравица, актрисой Зои Кравиц.

Актер повзрослел, но остается в такой же прекрасной форме

Дженна Дуан — Нора Кларк (42 года)

Успех Дуан начинался с танцевальной деятельности, в которой она остается по сей день. Еще один известный проект в ее фильмографии — "Держи ритм" с Антонио Бандерасом в главной роли. После развода с Тейтумом актриса снова нашла счастье. С 2018 года в отношениях с актёром Стивом Кази, у пары есть трехлетний сын Каллум.

С годами лишь расцвела

Шаг вперед 2: Улицы (2008)

Брайана Эвиган — Энди Уэст (36 лет)

Снялась в двух частях танцевальной кинофраншизы и, пожалуй, это самая успешная роль актрисы. Также участвовала как танцовщица в клипах Энрике Иглесиаса, а еще играла в ужастике "Крик в общаге". Свою половинку Эвиган скрывает от чужих глаз, но с удовольствием делится снимками с их малышом в соцсетях.

Актриса практически не изменилась

Роберт Хоффман — Чейз Коллинз (42 года)

Еще один танцор, подавшийся в актеры. Другие работы Хоффмана не настолько известны, как "Шаг вперед".

Добиться огромной славы актеру не удалось

Адам Дж. Севани — Роберт Александр III "Лось" (30 лет)

Один из любимых персонажей фанов "Шага вперед". "Лось" появляется в четырех частях франшизы. В настоящее время, как и Хоффман, больше всего времени уделяет танцам, а не съемкам в кино.

С первого взгляда не все узнают того самого Лося

Шаг вперед 3D (2010)

Элисон Стоунер — Камилла (29 лет)

Засветилась в нескольких более-менее успешных проектах в США, включая "Рок в летнем лагере" и "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди". Выступала на подтанцовке у многих звезд, среди которых Эминем. Сама, к слову, тоже поет и записывает треки. В 2018 году совершила каминг-аут, признавшись, что кроме мужчин ее привлекают также женщины.

"Камилла" стала только красивее

Рик Маламбри — Люк (40 лет)

Продолжал сниматься и после "Шага вперед", но это скорее неизвестные проекты. Зато успел стать папой, снимками с дочкой иногда делится в Instagram.

Один из красавчиков франшизы все так же хорош

Шарни Винсон — Натали (39 лет)

Кроме вышеупомянутого фильма важным в карьере актрисы стал сериал "Дома и в пути". Недавно поучаствовала в супергеройском телесериале Netflix "Стражи порядка". Огромную часть своей жизни посвящает занятием спортом, поэтому остается в такой же прекрасной форме, как и более десяти лет назад.

Активность и медитация - коротко о стиле жизни актрисы

Шаг вперёд 4 (2012)

Райан Гузман — Шон (35 лет)

У актера небогатая фильмография, последняя работа – американский сериал "9-1-1". Зато Гузман счастлив в семейной жизни, стал дважды папой.

С кино идут дела так себе, зато Гузман - образцовый семьянин и отец

Кэтрин Маккормик — Эмили Андерсон (32 года)

Профессиональная танцовщица, в отличие от своего экранного возлюбленного. Собственно, этим и зарабатывает на жизнь. В фильмах после своей удачной роли в "Шаг вперед" снималась совсем мало.

За эти десять лет актриса ничуть не изменилась

Девять лет назад вышла на этот момент последняя часть "Шаг вперёд: Всё или ничего", в которой приняли участие актеры из предыдущих картин. Добавим, что на 2028 год анонсирован новый фильм в рамках франшизы. Озвученное название "Шаг вперед: Возвращение".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились главные и второстепенные персонажи из первого фильма "Матрица". Кто-то продолжает сниматься, а некоторые с актерством "завязали".