Що сталося із зірками фільмів "Крок уперед": досягти успіху як Тейтум змогли не всі (фото)

Улюбленця франшизи "Лося" практично не впізнати, а студентці Норі з першої частини вже за сорок

"Крок уперед" (англ. Step Up) — назва серії молодіжних музичних фільмів, що підкорили підлітків нульових. Саундтреки франшизи підривали чарти та надихали танцюристів у всьому світі. Перша частина з успіхом вийшла на екрани у 2006 році. Після було ще чотири.

Ченнінг Тейтум, мабуть, один із найпомітніших акторів музмелодрами. "Телеграф" розповідає, як склалося життя зірок фільмів "Крок уперед" та якими вони стали зараз.

Крок уперед (2006)

Ченнінг Тейтум — Тайлер Гейдж (42 роки)

В юності перепробував багато професій, у тому числі був стриптизером. Цей досвід став у нагоді актору на зйомках франшизи "Супер Майк". Також Тейтум може бути відомий глядачам за картинами "Вона — чоловік", "Дорогий Джон", "Загублене місто".

Цікаво, що саме на зйомках "Кроку уперед" актор зустрів майбутню дружину. Любовна історія з екрану втілилася в життя. У 2009 році кохані одружилися, через чотири роки у них народилася дочка Еверлі. На жаль, в 2018 році пара полюбовно подала на розлучення. Після цього в актора був роман із англійською співачкою Джессі Джей, а зараз він у стосунках із зірковою донькою Ленні Кравіца, актрисою Зої Кравіц.

Актор подорослішав, але залишається у такій же чудовій формі

Дженна Дуан — Нора Кларк (42 роки)

Успіх Дуан розпочинався з танцювальної діяльності, в якій вона залишається досі. Ще один відомий проєкт у її фільмографії — "Тримай ритм" з Антоніо Бандерасом у головній ролі. Після розлучення із Тейтумом актриса знову знайшла щастя. З 2018 року у стосунках з актором Стівом Казі, у пари є трирічний син Каллум.

З роками лише розцвіла

Крок уперед 2: Вулиці (2008)

Брайана Евіган — Енді Вест (36 років)

Знялася у двох частинах танцювальної кінофраншизи і, мабуть, це найуспішніша роль актриси. Також брала участь як танцівниця в кліпах Енріке Іглесіаса, а ще грала в хорорі "Крік у гуртожитку". Свою половинку Евіган приховує від чужих очей, але із задоволенням ділиться знімками зі своїм малюком у соцмережах.

Актриса практично не змінилася

Роберт Хоффман — Чейз Коллінз (42 роки)

Ще один танцюрист, який подався в актори. Інші роботи Хоффмана не настільки відомі, як "Крок уперед".

Досягти величезної слави актору не вдалося

Адам Дж. Севані — Роберт Олександр III "Лось" (30 років)

Один із улюблених персонажів фанів "Кроку уперед". "Лось" з’являється у чотирьох частинах франшизи. Нині, як і Хоффман, найбільше часу приділяє танцям, а не зйомкам у кіно.

З першого погляду не всі впізнають того самого Лося

Крок уперед 3D (2010)

Елісон Стоунер — Камілла (29 років)

Засвітилася в кількох більш-менш успішних проєктах у США, включаючи "Рок у літньому таборі" та "Все тіп-топ, або Життя Зака і Коді". Виступала на підтанцьовуванні у багатьох зірок, серед яких Емінем. Сама, до речі, теж співає та записує треки. У 2018 році здійснила камінг-аут, зізнавшись, що крім чоловіків її приваблюють також жінки.

"Камілла" стала тільки красивішою

Рік Маламбрі — Люк (40 років)

Продовжував зніматися і після "Кроку вперед", але це скоріше невідомі проєкти. Натомість встиг стати татом, знімками з донькою іноді ділиться у Instagram.

Один з красенів франшизи так само гарний

Шарні Вінсон — Наталі (39 років)

Окрім вищезгаданого фільму, важливим у кар’єрі актриси став серіал "Додому і в дорогу". Нещодавно взяла участь у супергеройському телесеріалі Netflix "Вартові справедливості". Величезну частину свого життя присвячує заняттям спортом, тому залишається в такій же чудовій формі, як і понад десять років тому.

Активність та медитація — коротко про стиль життя актриси

Крок уперед 4 (2012)

Райан Гузман — Шон (35 років)

В актора небагата фільмографія, остання робота – американський серіал "9-1-1". Натомість Гузман щасливий у сімейному житті, став двічі татом.

З кіно йдуть справи так собі, зате Гузман – зразковий сім’янин і батько

Кетрін Маккормік — Емілі Андерсон (32 роки)

Професійна танцівниця, на відміну від свого екранного коханого. Власне, цим і заробляє на життя. У фільмах після своєї вдалої ролі у "Крок уперед" знімалася зовсім мало.

За ці десять років акторка анітрохи не змінилася

Дев’ять років тому вийшла на цей момент остання частина "Крок уперед: Все чи нічого", в якій взяли участь актори з попередніх картин. Додамо, що на 2028 рік анонсовано новий фільм у рамках франшизи. Озвучена назва "Крок уперед: Повернення".

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися головні та другорядні персонажі з першого фільму "Матриця". Хтось продовжує зніматися, а дехто з акторством "зав’язав".