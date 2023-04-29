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Ирина Рассадница 29 апреля: что нельзя делать в этот день, чтобы не было проблем на работе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Свои именины в этот день отмечают Ирины
Свои именины в этот день отмечают Ирины. Фото freepik.com

Увидеть на небе радугу 29 апреля — к удаче

В эту субботу православная церковь почитает память сестер Агапию, Хионию и Ирину, которые жили в III-IV веках недалеко от города Аквилеи (Италия). Они предпочли смерть публичному отречению от веры во Христа. Святым молятся о любви, удачном браке, чтобы не было измен.

В народе праздник получил название "Ирина Рассадница", поэтому в честь мученицы Ирины Аквилейской 29 апреля свои именины празднуют все женщины с этим именем. Само имя Ирина переводится как "мир" или "спокойствие".

На Руси этот день считался замечательным для работы в огороде, посадки рассады. По погоде народные синоптики судили, какой будет весна и урожай. К примеру, если увидеть на небе радугу, не стоит рассчитывать на хорошую погоду. Однако сама радуга 29 апреля сулила удачу тому, кто ее увидит.

Что нельзя делать 29 апреля на Ирину Рассадницу

  • Ломать и топтать любые растения — можно привлечь болезни в семью.
  • Женщинам трудиться на износ, чтобы не было проблем на работе.
  • Спорить супругам в спальне, чтобы не ссориться год подряд и не развестись.
  • Ругаться, сквернословить и печалиться — принесет большую неудачу.
  • Стирать и гладить постельное белье и полотенца, иначе в дом можно привлечь неприятность.

Добавим, что с 23 апреля в этом году начались поминальные дни. Церковное название этого периода – Радоница или Родительский день, а в народе эти дни еще называют Проводами или Гробками.

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#Традиции #Праздники #Запреты