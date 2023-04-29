Ирина Рассадница 29 апреля: что нельзя делать в этот день, чтобы не было проблем на работе

Увидеть на небе радугу 29 апреля — к удаче

В эту субботу православная церковь почитает память сестер Агапию, Хионию и Ирину, которые жили в III-IV веках недалеко от города Аквилеи (Италия). Они предпочли смерть публичному отречению от веры во Христа. Святым молятся о любви, удачном браке, чтобы не было измен.

В народе праздник получил название "Ирина Рассадница", поэтому в честь мученицы Ирины Аквилейской 29 апреля свои именины празднуют все женщины с этим именем. Само имя Ирина переводится как "мир" или "спокойствие".

На Руси этот день считался замечательным для работы в огороде, посадки рассады. По погоде народные синоптики судили, какой будет весна и урожай. К примеру, если увидеть на небе радугу, не стоит рассчитывать на хорошую погоду. Однако сама радуга 29 апреля сулила удачу тому, кто ее увидит.

Что нельзя делать 29 апреля на Ирину Рассадницу

Ломать и топтать любые растения — можно привлечь болезни в семью.

Женщинам трудиться на износ, чтобы не было проблем на работе.

Спорить супругам в спальне, чтобы не ссориться год подряд и не развестись.

Ругаться, сквернословить и печалиться — принесет большую неудачу.

Стирать и гладить постельное белье и полотенца, иначе в дом можно привлечь неприятность.

Добавим, что с 23 апреля в этом году начались поминальные дни. Церковное название этого периода – Радоница или Родительский день, а в народе эти дни еще называют Проводами или Гробками.