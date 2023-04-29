Ірина Розсадниця 29 квітня: що не можна робити цього дня, щоб не було проблем на роботі

Побачити на небі веселку 29 квітня — до удачі

Цієї суботи православна церква вшановує пам’ять сестер Агапію, Хіонію та Ірину, які жили в III-IV століттях недалеко від міста Аквілеї (Італія). Вони віддали перевагу смерті перед публічною відмовою від віри в Христа. Святим моляться за кохання, вдалий шлюб, щоб не було зрад.

У народі свято отримало назву "Ірина Розсадниця", тому на честь мучениці Ірини Аквілейської 29 квітня свої іменини святкують усі жінки з цим ім’ям. Саме ім’я Ірина перекладається як "мир" чи "спокій".

На Русі цей день вважався чудовим для роботи на городі, посадки розсади. По погоді народні синоптики судили, якою буде весна та врожай. Наприклад, якщо побачити веселку на небі, не варто розраховувати на хорошу погоду. Однак сама веселка 29 квітня обіцяла удачу тому, хто її побачить.

Що не можна робити 29 квітня на Ірину Разсадницю

Ламати і топтати будь-які рослини – можна притягнути хвороби до родини.

Жінкам перепрацьовувати, щоб не було проблем на роботі.

Сперечатися подружжю в спальні, щоб не сваритися рік поспіль і не розлучитися.

Лаятися, лихословити і засмучуватись — принесе велику невдачу.

Прати та прасувати постільну білизну та рушники, інакше в оселю можна притягнути неприємність.

Додамо, що з 23 квітня цього року розпочалися поминальні дні. Церковна назва цього періоду – Радониця чи Батьківський день, а у народі ці дні ще називають Проводами чи Гробками.