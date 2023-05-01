Что нужно насыпать в лунки перед посадкой огурцов: овощи будет некуда складывать

Опытные огородники не просто сеют огурцы в землю, а предварительно удобряют почву

Огурцы – достаточно неприхотливая культура на огороде, однако, как и другие растения, требующая удобрений и качественного полива. Подкормить овощи можно уже на этапе посадки, подготовив почву с помощью натуральных продуктов.

Чтобы огурцы росли здоровыми и крепкими, в лунки перед посадкой добавьте измельченную крапиву и компост. Об этом пишет журнал "Вона".

Рост огурцов стимулирует азот, благодаря нему плоды становятся крепче. Сторонники органики используют азотосодержащую травяную добавку на основе крапивы, а также компоста (натуральная масса выделяет азот и углекислый газ, что положительно отражается на развитии растений).

Как приготовить удобрение из крапивы для огурцов? В день посева соберите молодую крапиву, тщательно измельчите (можно мелко нарезать с помощью ножа). Чем мельче растение, тем быстрее оно перегниет и "поделится" полезными микроэлементами с культурой. Затем сделайте лунки глубиной 40-50 см, на дно каждой обустройте такую себе "подушку" из крапивы. После присыпьте компостом, перемешайте, полейте водой, снова присыпьте – завершающий слой из компоста должен составлять 10 см, чтобы у огурцов не было ожогов. Снова полейте – можно приступать к непосредственной посадке растений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя рыхлить почву вокруг огурцов. А еще мы писали, как не вырастить огурцы-крючки.