Що потрібно насипати в лунки перед посадкою огірків: овочі буде нікуди складати

Досвідчені городники не просто сіють огірки в землю, а заздалегідь удобрюють ґрунт

Огірки — досить невибаглива культура на городі, однак, як і інші рослини, потребує добрив та якісного поливу. Підгодувати овочі можна вже на етапі посадки, підготувавши ґрунт за допомогою натуральних продуктів.

Щоб огірки росли здоровими та міцними, до лунок перед посадкою додайте подрібнену кропиву й компост. Про це пише журнал "Вона".

Зростання огірків стимулює азот, завдяки ньому плоди стають міцнішими. Прибічники органіки використовують азотовмісну трав’яну добавку на основі кропиви, а також компосту (натуральна маса виділяє азот та вуглекислий газ, що позитивно відбивається на розвитку рослин).

Як приготувати добрива для огірків? У день посіву зберіть молоду кропиву, ретельно подрібніть (можна дрібно нарізати ножем). Чим дрібніша рослина, тим швидше вона перегниє і "поділиться" корисними мікроелементами з культурою. Потім зробіть лунки глибиною 40-50 см, на дно кожної облаштуйте таку собі "подушку" з кропиви. Після цього присипте компостом, перемішайте, полийте водою, знову присипте — завершальний шар з компосту повинен становити 10 см, щоб у огірків не було опіків. Знову полийте — можна приступати до безпосередньої посадки рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна розпушувати ґрунт навколо огірків. А ще ми писали, як не виростити огірки-гачки.