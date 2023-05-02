Перед посадкой окуните картофель в этот раствор: урожаю позавидуют все соседи

Защитите картофель от вредителей и болезней на этапе посадки

Неопытным огородникам может показаться, что вырастить картофель довольно просто. Но поливом, прополкой и защитой от вредителей дело не обходится. Ради получения хорошего урожая нужно соблюдать правила посадки картофеля и использовать вспомогательные вещества.

Клубни картофеля бывают поражены болезнями и это можно не заметить. А после посадки их активно атакуют различные вредители. Но эти проблемы можно решить. Нужно будет перед посадкой обмакнуть клубни в специальном растворе, рецептом которого делится "Як?".

Вам понадобятся вода и березовый деготь. Его можно купить в аптеке или в хозяйственном магазине.

Разведите 30 мл дегтя в 2 литрах теплой воды. Смешайте составляющие и влейте еще 8 литров воды. У вас получится темный маслянистый раствор. Его нужно успеть использовать за 2 часа, пока деготь не осядет на дно.

Перед самой посадкой окунайте картофель в жидкость на 10 секунд, а затем отправляйте в лунку.

После такой обработки картофелю не страшны вредители и болезни.

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