Перед посадкою зануріть картоплю у цей розчин: урожаю позаздрять усі сусіди

Захистіть картоплю від шкідників та хвороб на етапі посадки

Недосвідченим городникам може здатися, що виростити картоплю досить просто. Але поливом, прополюванням та захистом від шкідників справа не обходиться. Задля отримання хорошого врожаю потрібно дотримуватись правил посадки картоплі та використовувати допоміжні речовини.

Бульби картоплі бувають уражені хворобами та це можна не помітити. А після посадки їх активно атакують різноманітні шкідники. Але ці проблеми можна вирішити. Потрібно буде перед посадкою вмочити бульби у спеціальному розчині, рецептом якого ділиться "Як?".

Вам знадобляться вода та березовий дьоготь. Його можна купити в аптеці чи господарському магазині.

Розведіть 30 мл дьогтю у 2 літрах теплої води. Змішайте складові та влийте ще 8 літрів води. У вас вийде темний маслянистий розчин. Його потрібно встигнути використати за 2 години, доки дьоготь не осяде на дно.

Перед самою посадкою занурюйте картоплю в рідину на 10 секунд, а потім відправляйте в лунку.

Після такої обробки картоплі не страшні шкідники та хвороби.

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