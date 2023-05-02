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Самые плохие соседи для картошки: список овощей, которые нельзя сажать рядом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Полезные советы для огородников
Полезные советы для огородников. Фото Freepik

"Неправильные" соседи могут привлечь вредителей, которые уничтожат ваш урожай

Чтобы вырастить хороший картофель и получить обильный урожай, важно учитывать не только хорошую почву, но и место осадки овоща. Более того, при посадке картофеля нужно соблюдать ряд правил. Однако сегодня мы хотим поговорить о правильных соседях для картошки.

Делимся с вами списком овощей, которые нельзя сажать рядом с картофелем. Как отмечает santeplus, благодаря правильному соседству, вам удастся получить отличный и щедрый урожай.

Что нельзя сажать возле картофеля

Никогда не сажайте картофель на том участке, где росли помидоры или баклажаны в прошлом году. В противном случае они могут привлечь множество паразитов и других подобных проблем.

Также имейте в виду, что некоторые овощи могут повлиять на урожайность картофеля, если выращивать их поблизости. Речь идет, в частности, о фасоли, брокколи, капусте, кукурузе, баклажанах, чесноке, луке, горохе и даже редисе. Мало того, что ваш картофель не будет расти должным образом, но, прежде всего, эти неподходящие смеси могут привлечь нашествие насекомых-вредителей.

Что можно сажать возле картошки

Вы можете с удовольствием выращивать их вместе с некоторыми ароматными травами, которые будут очень полезны на кухне для приготовления вкусных блюд. К примеру:

  • Тимьян — эта очень популярная трава обладает свойствами, улучшающими вкус картофеля. В качестве бонуса, благодаря тимолу, содержащемуся в эфирном масле тимьяна, вы можете быть уверены, что вредоносные паразиты не побеспокоят плантацию.
  • Орегано — еще одна защитная трава, которая является идеальным растением для защиты от вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что картофель, как и любая другая культура, нуждается в удобрениях. Однако ряд подкормок может только навредить растению.

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#Картофель #Картошка #Огород