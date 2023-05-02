Найгірші сусіди для картоплі: список овочів, які не можна садити поряд

"Неправильні" сусіди можуть залучити шкідників, які знищать ваш урожай

Щоб виростити хорошу картоплю і отримати рясний урожай, важливо враховувати не тільки добрий ґрунт, а й місце опади овочів. Щобільше, при посадці картоплі потрібно дотримуватися ряду правил. Однак сьогодні ми хочемо поговорити про правильних сусідів для картоплі.

Ділимося з вами списком овочів, які не можна садити поряд з картоплею. Як відзначає santeplus, завдяки правильному сусідству, вам вдасться отримати чудовий та щедрий урожай.

Що не можна садити біля картоплі

Ніколи не садіть картоплю на тій ділянці, де росли помідори або баклажани минулого року. В іншому випадку вони можуть залучити безліч паразитів та інших проблем.

Також майте на увазі, що деякі овочі можуть вплинути на врожайність картоплі, якщо їх вирощувати поблизу. Йдеться, зокрема, про квасолю, броколі, капусту, кукурудзу, баклажани, часник, цибулю, горох і навіть редис. Мало того, що ваша картопля не зростатиме належним чином, але, перш за все, ці невідповідні суміші можуть залучити нашестя комах-шкідників.

Що можна садити біля картоплі

Ви можете із задоволенням вирощувати їх разом із деякими ароматними травами, які будуть дуже корисні на кухні для приготування смачних страв. Наприклад:

Чебрець — ця дуже популярна трава має властивості, що покращують смак картоплі. Як бонус, завдяки тимолу, що міститься в ефірній олії чебрецю, ви можете бути впевнені, що шкідливі паразити не потурбують плантацію.

Орегано — ще одна захисна трава, яка є ідеальною рослиною для захисту від шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що картопля, як і будь-яка інша культура, потребує добрив. Однак ряд підживлень може лише нашкодити рослині.