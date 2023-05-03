Получите небывалый урожай и защитите от вредителей: чем посыпать кусты клубники

Нехитрый способ увеличить урожай клубники в два раза

Каждый дачник мечтает собирать шикарные урожаи. Для этого приходится неустанно ухаживать за растениями на своем участке. Клубника не самая прихотливая культура, но все равно требует подкормки.

В кухне у многих найдется средство, которое поможет не только удобрить клубнику ради хорошего урожая, но и защитить кусты от вредителей. Telegram-канал СОДа советует использовать на огороде горчичный порошок.

Вам даже не придется смешивать порошок с водой или другими компонентами. Для подкормки достаточно просто посыпать грядку горчицей. Сделать это нужно в период, когда клубника цветет и формирует плоды.

Следите, чтобы горчичный порошок не лежал толстым слоем на листах. Будет достаточно, если она слегка покроет листья. После дождя следует повторить процедуру.

Такая подкормка увеличит урожай клубники в два раза. А вкус листьев растения отпугнет вредителей.

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