Отримаєте небувалий урожай та захистите від шкідників: чим посипати кущі полуниці

Нехитрий спосіб збільшити врожай полуниці вдвічі

Кожен дачник мріє збирати розкішні врожаї. Для цього доводиться невпинно доглядати рослини на своїй ділянці. Полуниця не найвибагливіша культура, але все одно вимагає підгодовування.

У кухні у багатьох знайдеться засіб, який допоможе не лише удобрити полуницю заради гарного врожаю, а й захистити кущі від шкідників. Telegram-канал СОДа радить використовувати на городі гірчичний порошок.

Вам навіть не доведеться змішувати порошок із водою чи іншими компонентами. Для підживлення досить просто посипати грядку гірчицею. Зробити це потрібно в період, коли полуниця цвіте та формує плоди.

Слідкуйте, щоб гірчичний порошок не лежав товстим шаром на листках. Буде достатньо, якщо він трохи покриє листя. Після дощу слід повторити процедуру.

Таке підживлення збільшить урожай полуниці вдвічі. А смак листя рослини відлякає шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрювати малину.