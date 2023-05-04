Как правильно поливать клубнику, чтобы получить щедрый урожай: рецепт подкормки с чудодейственным ингредиентом

Такая подкормка также уберегает от вредителей

Клубника — это безусловно одна из самых любимых ягод многих, поэтому не удивительно, что практически каждый дачник имеет плантацию этого растения. Однако не каждый огородник знает, как получить богатый и вкусный урожай. Говорим сразу — очень важен правильный полив, ведь недостаток влажности может быть губительным для вашей клубники.

Полив играет ключевую роль в выращивании клубники, пишет santeplus. Растению нужна постоянная влажность в течение всего вегетационного периода, особенно перед созреванием для обеспечения здорового и плодотворного роста ягод.

Опытные огородники знают, что для лучшего цветения есть чудодейственный ингредиент, который может все изменить — и это борная кислота. Если вы добавите его в воду для полива, вы получите сказочный урожай.

Как приготовить подкормку из борной кислоты:

Вам нужно растворить половину чайной ложки порошка борной кислоты в чашке горячей воды. Тщательно перемешайте до полного растворения частиц кислоты. Полученный раствор затем разведите в десяти литрах воды и вы получите насыщенную и очень стимулирующую жидкость для полива клубники в период цветения. Более того ее можно распылять на листья и даже на цветы клубники.

Этот ингредиент имеет много преимуществ с точки зрения ухода за растениями. Борная кислота, используемая в небольших количествах и хорошо разбавленная, оказывается очень эффективным удобрением. В довершение ко всему, это даже помогает на какое-то время отпугнуть вредителей от клубники.

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