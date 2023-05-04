Як правильно поливати полуницю, щоб отримати щедрий урожай: рецепт підживлення з чудодійним інгредієнтом

Таке підживлення також уберігає від шкідників

Полуниця — це безумовно одна з найулюбленіших ягід багатьох, тому не дивно, що практично кожен дачник має плантацію цієї рослини. Однак не кожен городник знає, як отримати багатий та смачний урожай. Говоримо відразу — дуже важливий правильний полив, адже недолік вологості може бути згубним для вашої полуниці.

Полив відіграє ключову роль у вирощуванні полуниці, пише santeplus. Рослині потрібна постійна вологість протягом усього вегетаційного періоду, особливо перед дозріванням для забезпечення здорового та плідного росту ягід.

Досвідчені городники знають, що для кращого цвітіння є чудодійний інгредієнт, який може змінити все — і це борна кислота. Якщо ви додасте його до води для поливу, ви отримаєте казковий урожай.

Як приготувати підживлення з борної кислоти:

Вам потрібно розчинити половину чайної ложки порошку борної кислоти у чашці гарячої води. Ретельно перемішайте до розчинення частинок кислоти. Отриманий розчин потім розведіть у десяти літрах води і ви отримаєте насичену і дуже стимулювальну рідину для поливу полуниці під час цвітіння. Щобільше, її можна розпорошувати на листя і навіть на квіти полуниці.

Цей інгредієнт має багато переваг щодо догляду за рослинами. Борна кислота, яка використовується в невеликих кількостях і добре розбавлена, є дуже ефективним добривом. На додачу до всього, це навіть допомагає на якийсь час відлякати шкідників від полуниці.

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