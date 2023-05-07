Из-за взрыва на Солнце к земле несется мощная магнитная буря: "удар" уже близко
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Солнце внесло свои коррективы в расписание магнитных бурь
Из-за взрыва пятна на Солнце к нашей планете несется мощная магнитная буря, которая изменит расписание этих космических явлений.
"Телеграф" рассказывает о новой магнитной буре, которую нам принес взрыв на Солнце.
Так, по прогнозам ученых, выброс корональной массы доберется до нашей планеты уже сегодня, 7 мая, или завтра. Данное явление нанесет ущерб магнитному полю Земли и станет причиной мощной магнитной бури, достигающей 5-6 балов.
Между тем, если верить специалистам портала Tesis.xras, ранее предполагалось, что 7 мая магнитосфера Земли будет спокойной.
Что из себя представляют магнитные бури
Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые продолжаются от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.
Кто может ощутить на себе их действие
Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том какие дни из-за магнитных бурь будут самыми опасными в мае.