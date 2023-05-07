Через вибух на Сонці до Землі мчить потужна магнітна буря: "удар" вже близько

Сонце внесло свої корективи до розкладу магнітних бур

Через вибух плями на Сонці до нашої планети мчить потужна магнітна буря, яка змінить розклад цих космічних явищ.

"Телеграф" розповідає про нову магнітну бурю, яку нам приніс вибух на Сонці.

Так, за прогнозами вчених, викид корональної маси дістанеться нашої планети вже сьогодні, 7 травня, або завтра. Це явище завдасть шкоди магнітному полю Землі і стане причиною потужної магнітної бурі, що досягає 5-6 балів.

Тим часом, якщо вірити фахівцям порталу Te sis.xras, передбачалося, що 7 травня магнітосфера Землі буде спокійною.

Що собою представляють магнітні бурі

Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі, які тривають від кількох годин до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те , які дні через магнітні бурі будуть найнебезпечнішими в травні.