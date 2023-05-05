На Сонці вибухнула незвичайна пляма: коли на Землю обрушаться нові магнітні бурі

Вибух від плями на Сонці може принести з собою магнітні бурі

Незвична пляма на Сонці, яка має зворотну полярність, AR3296 вибухнула і зробила потужний викид корональної маси (СМЕ) в космос, що може призвести до нових магнітних бур на Землі.

Як повідомляє сонячна лабораторія Spaceweather, сонячний вибух стався 4 травня і призвів до екстремального ультрафіолетового спалаху, який тривав майже 3 години.

Викид СМЕ космос, за прогнозами астросиноптиків, досягне Землі 7-8 травня і завдасть шкоди магнітному полю планети. Магнітна буря сягне потужності 5-6 балів.

Тим часом, якщо вірити фахівцям порталу Tesis.xras, 7 травня магнітосфера Землі буде спокійною протягом доби.

Портал оновив графік магнітних бурь до кінця травня. Із 5 по 31 травня очікується сім магнітних збурень і жодної справжньої магнітної бурі. В основному збурень слід чекати у третій декаді місяця, а саме: 23, 24, 25, 26, 28, 29 і 30 травня. Між цими датами буде невелика перерва, коли магнітосфера вгамується — 27 травня.

Слід нагадати рекомендації, щоб уникнути погіршення самопочуття під час магнітних бур, варто якомога більше гуляти на свіжому повітрі, обмежити вживання алкоголю, кави та жирної їжі, зайнятися йогою чи медитацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав , що вчені зафіксували кількість плям на Сонці за квітень. Їх 96, що перевищує норму вже 26-й місяць поспіль.