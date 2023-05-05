На Солнце взорвалось необычное пятно: когда на Землю обрушатся новые магнитные бури

Взрыв от пятна на Солнце может принести с собой магнитные бури

Необычное пятно на Солнце, обладающее обратной полярностью, AR3296 взорвалось и сделала мощный выброс корональной массы (СМЕ) в космос, что может привести к новым магнитным бурям на Земле.

Как сообщает солнечная лаборатория Spaceweather, солнечный взрыв произошел 4 мая и привел к экстремальной ультрафиолетовой вспышке, которая длилась почти 3 часа.

Выброс СМЕ космос, по прогнозам астросиноптиков, достигнет Земли 7-8 мая и нанесет ущерб магнитному полю планеты. Магнитная буря достигнет мощности 5-6 баллов.

Между тем, если верить специалистам портала Tesis.xras, 7 мая магнитосфера Земли будет спокойной на протяжении суток.

Портал обновил график магнитных бурь до конца мая. С 5 по 31 мая ожидается семь магнитных возмущений и никакой настоящей магнитной бури. В основном возмущений следует ожидать в третьей декаде месяца, а именно: 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30 мая. Между этими датами будет небольшой перерыв, когда магнитосфера уймется — 27 мая.

Следует напомнить рекомендации, чтобы избежать ухудшения самочувствия во время магнитных бурь, нужно как можно больше гулять на свежем воздухе, ограничить употребление алкоголя, кофе и жирной пищи, заняться йогой или медитацией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ученые зафиксировали количество пятен на Солнце за апрель. Их 96, что превышает норму уже 26-й месяц.