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Праздник 9 мая: что нельзя делать на Глафиру Горошницу, чтобы не было скандалов в семье

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Святая Глафира считается покровительницей гороха
Святая Глафира считается покровительницей гороха. Фото pixabay.com

В старину готовили пирожки с горохом, чтобы укрепить свое здоровье

Во вторник, 9 мая, согласно церковному календарю, отмечается народный праздник Глафира Горошница. Для христиан этот день — День поминовения усопших воинов и Праведной Глафиры Амасийской, жившей в IV веке. Рассказываем, что можно и нельзя совершать в этот день.

Считается, что Святая Глафира является покровительницей гороха, поэтому 9 мая идеально подходит для посадки этой культуры. Кроме того, в эту дату рекомендуется сажать вишню и черешню, чтобы получить хороший урожай.

Во время этого народного праздника наши предки для крепкого здоровья употребляли блюда, приготовленные из гороха, и пекли с горохом пирожки. Также верили, что увидеть ласточку 9 мая — к большой удаче. Если увидеть ее в этот день и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 9 мая

  • Ссориться с близкими – взаимные обиды не позволят восстановить отношения.
  • Стричься, менять прическу, заниматься ногтями – это может отразиться на здоровье и стать причиной болезней.
  • Готовить блюда из картофеля – к семейным скандалам.
  • Убирать в шкафах, раскладывать вещи и предметы – к мелким неприятностям в семье.
  • Гадать и предсказывать судьбу – ее можно изменить в худшую сторону.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине отмечается День матери 2023. Этот праздник посвящен всем женщинам, которые уже стали матерями или собираются ими стать в будущем.

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#Традиции #Праздники #Запреты