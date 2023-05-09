Праздник 9 мая: что нельзя делать на Глафиру Горошницу, чтобы не было скандалов в семье

В старину готовили пирожки с горохом, чтобы укрепить свое здоровье

Во вторник, 9 мая, согласно церковному календарю, отмечается народный праздник Глафира Горошница. Для христиан этот день — День поминовения усопших воинов и Праведной Глафиры Амасийской, жившей в IV веке. Рассказываем, что можно и нельзя совершать в этот день.

Считается, что Святая Глафира является покровительницей гороха, поэтому 9 мая идеально подходит для посадки этой культуры. Кроме того, в эту дату рекомендуется сажать вишню и черешню, чтобы получить хороший урожай.

Во время этого народного праздника наши предки для крепкого здоровья употребляли блюда, приготовленные из гороха, и пекли с горохом пирожки. Также верили, что увидеть ласточку 9 мая — к большой удаче. Если увидеть ее в этот день и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 9 мая

Ссориться с близкими – взаимные обиды не позволят восстановить отношения.

Стричься, менять прическу, заниматься ногтями – это может отразиться на здоровье и стать причиной болезней.

Готовить блюда из картофеля – к семейным скандалам.

Убирать в шкафах, раскладывать вещи и предметы – к мелким неприятностям в семье.

Гадать и предсказывать судьбу – ее можно изменить в худшую сторону.

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