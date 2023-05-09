Свято 9 травня: що не можна робити на Глафіру Горошницю, щоб не було скандалів у сім’ї

За старих часів готували пиріжки з горохом, щоб зміцнити своє здоров’я

У вівторок, 9 травня, згідно з церковним календарем, відзначається народне свято Глафіра Горошниця. Для християн цей день — День поминання покійних воїнів та Праведної Глафіри Амасійської, яка жила у IV столітті. Розповідаємо, що можна і не можна робити цього дня.

Вважається, що Свята Глафіра є покровителькою гороху, тому 9 травня ідеально підходить для посадки цієї культури. Крім того, у цю дату рекомендується садити вишню та черешню, щоб отримати хороший урожай.

Під час цього народного свята наші предки для міцного здоров’я вживали страви з гороху і пекли з горохом пиріжки. Також вірили, що побачити ластівку 9 травня — на велику удачу. Якщо побачити її в цей день і загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Що не можна робити 9 травня

Сваритись з близькими – взаємні образи не дозволять відновити стосунки.

Стригтися, міняти зачіску, займатися нігтями – це може позначитися на здоров’ї та стати причиною хвороб.

Готувати страви з картоплі – до сімейних скандалів.

Прибирати у шафах, розкладати речі та предмети – до дрібних неприємностей у сім’ї.

Ворожити і передбачати долю – її можна змінити в гірший бік.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається День матері 2023. Це свято присвячене всім жінкам, які вже стали матерями, чи збираються ними стати в майбутньому.