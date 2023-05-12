Что делать, если на яблоне мало листьев? Эффективные способы борьбы с 4 причинами

Стоит объяснить, для чего необходимы листья плодовому дереву

Когда листья на яблоне измельчаются или объем кроны уменьшается, это говорит о том, что дереву нужна помощь садовода. Не следует расслабляться, даже если яблоки есть и урожай хороший, потому что это является первым признаком нарушения, которое в скором времени отразится на плодоношении дерева.

Так зачем яблони листья? Грубо говоря, дерево дышит листьями, пишет ukr.media. Фотосинтез и, соответственно, урожай зависят от размера и количества листьев на растениях, включая яблони и другие плодовые культуры. Это важный фактор, который влияет на все остальные аспекты роста и развития растений.

Существует несколько причин, почему на дереве может быть мало листьев, и дачники выделяют наиболее распространенные из них:

Возможно, причиной является дисбаланс элементов питания, в частности, недостаток азота или его избыток. Близкое расположение грунтовых вод отрицательно влияет на состояние корневой системы растений. Заболевания, вызванные инфекционными и грибковыми агентами, а также нападения вредоносных насекомых. Отмирания корней или верхних частей яблони.

Что делать с яблоней

Нужно противостоять мелкой листве или ее недостатку, выбирая тщательно место для посадки саженца. Кроме того, необходимо регулярно обрезать растение и защищать его от грибковых инфекций. Важно также обрабатывать места, где производился срез или другие повреждения, используя краску, садовый вар или другие химические средства.

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