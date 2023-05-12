Що робити, якщо на яблуні мало листя? Ефективні способи боротьби із 4 причинами

Варто пояснити, для чого необхідне листя плодовому дереву

Коли листя на яблуні подрібнішало або об’єм крони зменшився, це говорить про те, що дереву потрібна допомога садівника. Не слід розслаблятися, навіть якщо яблука є і врожай хороший, тому що це є першою ознакою порушення, яке незабаром позначиться на плодоношенні дерева.

То навіщо яблуні листя? Грубо кажучи, дерево дихає листям, пише ukr.media. Фотосинтез і, відповідно, урожай залежать від розміру та кількості листя на рослинах, включаючи яблуні та інші плодові культури. Це важливий фактор, який впливає на всі інші аспекти росту та розвитку рослин.

Існує кілька причин, чому на дереві може бути мало листя, і дачники виділяють найпоширеніші з них:

Можливо, причиною є дисбаланс елементів живлення, зокрема дефіцит азоту або його надлишок. Близьке розташування ґрунтових вод негативно впливає на стан кореневої системи рослин. Захворювання, спричинені інфекційними та грибковими агентами, а також напади шкідливих комах. Відмирання коріння або верхніх частин яблуні.

Що робити з яблунею

Потрібно протистояти дрібному листю або його нестачі, вибираючи ретельно місце для посадки саджанця. Крім того, необхідно регулярно обрізати рослину та захищати її від грибкових інфекцій. Важливо також обробляти місця, де здійснювався зріз чи інші ушкодження, використовуючи фарбу, садовий вар чи інші хімічні засоби.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини шкодять урожаю яблук та груш, якщо їх посадити поряд. "Погане" сусідство позбавить вас хорошого та великого врожаю.