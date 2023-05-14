Еремей Запашник: не делайте этого 14 мая, если не хотите остаться без денег

В этот день христиане молятся за богатый урожай овощей и фруктов

В это воскресенье, 14 мая, православные верующие отмечают церковный праздник в честь Иеремии — великого пророка Ветхого Завета. Иеремия давно считается покровителем поля и огорода, и наши предки посвящали этот день посевным работам. В народе праздник получил название Еремеев день, Еремей Запашник.

В старину верили, что семена, посеянные 14 мая, и высаженная рассада дадут богатый урожай. В Еремеев день люди особенно молились о помощи и защите от неблагоприятных природных явлений, которые могли навредить урожаю и препятствовать его обильному сбору.

Смотрели и на погоду. По приметам 14 мая, если плохая погода в этот день — это к холодной и суровой зиме. Также, если на восходе солнца в небе на Еремея Запашника нет облаков, стоит ждать жаркого лета.

Что нельзя делать 14 мая

Давать деньги, продукты, зерно в долг — можно самому надолго остаться без еды и финансов.

Ходить на рыбалку и покупать рыбу — человек, нарушающий запрет, рискует стать немым.

Жаловаться на жизнь — неприятностей может стать еще больше.

Пересаживать комнатные цветы — по приметам, они будут болеть и забирать силу у домочадцев.

Рассказывать плохие сны – могут сбыться.

Напомним, что в этому году 14 мая в Украине отмечается День матери 2023. Этот праздник посвящен всем женщинам, которые уже стали матерями или собираются ими стать в будущем.