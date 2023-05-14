Єремій Запашник: не робіть цього 14 травня, якщо не хочете залишитись без грошей

У цей день християни моляться за багатий урожай овочів та фруктів

Цієї неділі, 14 травня, православні віряни відзначають церковне свято на честь Єремії — великого пророка Старого Завіту. Єремія давно вважається покровителем поля та городу, і наші пращури присвячували цей день посівним роботам. У народі свято отримало назву Єреміїв день, Єремій Запашник.

За старих часів вірили, що насіння, посіяне 14 травня, і висаджена розсада дасть багатий урожай. У Єреміїв день люди особливо молилися про допомогу та захист від несприятливих природних явищ, які могли нашкодити врожаю та перешкоджати його рясним зборам.

Дивились і на погоду. За прикметами 14 травня, якщо погана погода в цей день — це до холодної та суворої зими. Також, якщо на сході сонця в небі на Єремія Запашника немає хмар, варто чекати на спекотне літо.

Що не можна робити 14 травня

Давати гроші, продукти, зерно в борг — можна самому надовго залишитися без їжі та фінансів.

Ходити на рибалку та купувати рибу — людина, яка порушує заборону, ризикує стати німою.

Скаржитися на життя – неприємностей може стати ще більше.

Пересаджувати кімнатні квіти — за прикметами, вони хворітимуть і забиратимуть сили у домочадців.

Розповідати погані сни — можуть здійснитися.

Нагадаємо, що цього року 14 травня в Україні відзначається День матері 2023. Це свято присвячене всім жінкам, які вже стали матерями, або збираються ними стати в майбутньому.