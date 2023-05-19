Народный праздник Иов Горошник: сделаете это 19 мая — и будут большие неприятности

Верующие просят святого Иова о богатом урожае

Христиане восточного обряда ежегодно 19 мая вспоминают святого праведника Иова Многострадального — главного героя "Книги Иова" в Ветхом Завете, который потерял родных и дом из-за проделок дьявола, но не веру в Бога. В народном календаре отмечают праздник Иов Горошник.

В этот день наши предки особое внимание уделяли саду и посевам. На грядках удачны посевы гороха, огурцов, бобов, фасоли, включая спаржу и кукурузу. Существует примета, что все, что будет посажено 19 мая, будет успешно расти. В этот день просили покровителя Иова о богатом урожае.

Издавна люди верили, что в этот день роса обладает волшебной силой. С самого утра взрослые и дети ходили по траве босиком, чтобы набраться силы и оздоровиться. Целебную влагу также использовали для создания лекарств.

Что нельзя делать 19 мая

Нанимать работников — новый сотрудник или помощник окажется ленивым и непрофессиональным.

Ругаться с родными и близкими — скандал приведет к большим семейным неприятностям.

Бездельничать, лежа целый день на кровати — можно все бока отлежать, они будут болеть еще долгое время.

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.