Народне свято Іов Горошник: зробите це 19 травня — і будуть великі неприємності

Віряни просять святого Іова про багатий урожай

Християни східного обряду щороку 19 травня згадують святого праведника Іова Багатостраждального — головного героя "Книги Іова" у Старому Завіті, який втратив рідних і дім через витівки диявола, але не віру в Бога. У народному календарі відзначають свято Іова Горошника.

В цей день наші предки особливу увагу приділяли саду та посівам. На грядках вдалі посіви гороху, огірків, бобів, квасолі, включаючи спаржу та кукурудзу. Існує прикмета, що все, що буде посаджено 19 травня, успішно зростатиме. Цього дня просили покровителя Іова про багатий урожай.

Здавна люди вірили, що в цей день роса має чарівну силу. З самого ранку дорослі та діти ходили по траві босоніж, щоб набратися сили та оздоровитись. Цілющу вологу також використовували для створення ліків.

Що не можна робити 19 травня

Наймати працівників — новий співробітник чи помічник виявиться лінивим та непрофесійним.

Лаятися з рідними та близькими — скандал призведе до великих сімейних неприємностей.

Лінуватись, лежачи цілий день на ліжку — можна всі боки відлежати, вони болітимуть ще довгий час.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.