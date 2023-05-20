Народный праздник Купальница: что будет, если 20 мая сплетничать и начинать новые дела

Этот день посвящен важному церковному празднику

Православная церковь 20 мая отмечает праздник, который посвящен Воспоминанию о появлении Креста Господня на небе над Иерусалимом. Это событие произошло в IV веке в Византии. В народе день называется Купальница.

В старину 20 мая проводили всяческие водные процедуры. Этот день считался удачным временем для купания лошадей в реке, крестьяне омывали животных от копыт до головы. Считалось, что вода на Купальницу имеет целебные свойства, поэтому и лошади после купания будут иметь крепкое здоровье.

Наши предки и сами принимали водные процедуры, чтобы очистить не только тело, но и душу. Они орошали водой углы своих домов, с верой, что это поможет защитить их от нечистой силы. Девушки, желая сохранить свою молодость и красоту, регулярно умывались утренней росой.

Что нельзя делать 20 мая на Купальницу

Лениться — удача отвернется.

Гадать на игральных картах — предсказания принесут горести и разочарования.

Начинать новые дела, отправляться в дорогу, переезжать — все начинания будут натыкаться на препятствия.

Проклинать, употреблять бранные слова — привлечете негатив в свою жизнь.

Лгать, лицемерить, льстить, сплетничать — привлечете проблемы и неурядицы.

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