Народный праздник Купальница: что будет, если 20 мая сплетничать и начинать новые дела
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Этот день посвящен важному церковному празднику
Православная церковь 20 мая отмечает праздник, который посвящен Воспоминанию о появлении Креста Господня на небе над Иерусалимом. Это событие произошло в IV веке в Византии. В народе день называется Купальница.
В старину 20 мая проводили всяческие водные процедуры. Этот день считался удачным временем для купания лошадей в реке, крестьяне омывали животных от копыт до головы. Считалось, что вода на Купальницу имеет целебные свойства, поэтому и лошади после купания будут иметь крепкое здоровье.
Наши предки и сами принимали водные процедуры, чтобы очистить не только тело, но и душу. Они орошали водой углы своих домов, с верой, что это поможет защитить их от нечистой силы. Девушки, желая сохранить свою молодость и красоту, регулярно умывались утренней росой.
Что нельзя делать 20 мая на Купальницу
- Лениться — удача отвернется.
- Гадать на игральных картах — предсказания принесут горести и разочарования.
- Начинать новые дела, отправляться в дорогу, переезжать — все начинания будут натыкаться на препятствия.
- Проклинать, употреблять бранные слова — привлечете негатив в свою жизнь.
- Лгать, лицемерить, льстить, сплетничать — привлечете проблемы и неурядицы.
Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.