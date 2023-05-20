Народне свято Купальниця: що буде, якщо 20 травня пліткувати і починати нові справи

Цей день присвячено важливому церковному святу

Православна церква 20 травня відзначає свято, яке присвячене Згадці про появу Хреста Господнього на небі над Єрусалимом. Ця подія сталася у IV столітті у Візантії. У народі день називається Купальниця.

За старих часів 20 травня проводили всілякі водні процедури. Цей день вважався вдалим часом для купання коней у річці, селяни омивали тварин від копит до голови. Вважалося, що вода на Купальницю має цілющі властивості, тому коні після купання матимуть міцне здоров’я.

Наші пращури й самі приймали водні процедури, щоб очистити не тільки тіло, а й душу. Вони зрошували водою кути своїх осель, з вірою, що це допоможе захистити їх від нечистої сили. Дівчата, бажаючи зберегти свою молодість та красу, регулярно вмивалися ранковою росою.

Що не можна робити 20 травня на Купальницю

Лінуватися — удача відвернеться.

Ворожити на гральних картах — передбачення принесуть прикрощі та розчарування.

Починати нові справи, вирушати в дорогу, переїжджати — всі починання натикатимуться на перешкоди.

Проклинати, вживати лайки — привернете негатив у своє життя.

Брехати, лицемірити, лестити, розпускати плітки — привернете проблеми і негаразди.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.