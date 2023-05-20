Народне свято Купальниця: що буде, якщо 20 травня пліткувати і починати нові справи
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Цей день присвячено важливому церковному святу
Православна церква 20 травня відзначає свято, яке присвячене Згадці про появу Хреста Господнього на небі над Єрусалимом. Ця подія сталася у IV столітті у Візантії. У народі день називається Купальниця.
За старих часів 20 травня проводили всілякі водні процедури. Цей день вважався вдалим часом для купання коней у річці, селяни омивали тварин від копит до голови. Вважалося, що вода на Купальницю має цілющі властивості, тому коні після купання матимуть міцне здоров’я.
Наші пращури й самі приймали водні процедури, щоб очистити не тільки тіло, а й душу. Вони зрошували водою кути своїх осель, з вірою, що це допоможе захистити їх від нечистої сили. Дівчата, бажаючи зберегти свою молодість та красу, регулярно вмивалися ранковою росою.
Що не можна робити 20 травня на Купальницю
- Лінуватися — удача відвернеться.
- Ворожити на гральних картах — передбачення принесуть прикрощі та розчарування.
- Починати нові справи, вирушати в дорогу, переїжджати — всі починання натикатимуться на перешкоди.
- Проклинати, вживати лайки — привернете негатив у своє життя.
- Брехати, лицемірити, лестити, розпускати плітки — привернете проблеми і негаразди.
Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.