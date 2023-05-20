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Народне свято Купальниця: що буде, якщо 20 травня пліткувати і починати нові справи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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20 травня вода у річці вважається цілющою
20 травня вода у річці вважається цілющою. Фото freepik.com

Цей день присвячено важливому церковному святу

Православна церква 20 травня відзначає свято, яке присвячене Згадці про появу Хреста Господнього на небі над Єрусалимом. Ця подія сталася у IV столітті у Візантії. У народі день називається Купальниця.

За старих часів 20 травня проводили всілякі водні процедури. Цей день вважався вдалим часом для купання коней у річці, селяни омивали тварин від копит до голови. Вважалося, що вода на Купальницю має цілющі властивості, тому коні після купання матимуть міцне здоров’я.

Наші пращури й самі приймали водні процедури, щоб очистити не тільки тіло, а й душу. Вони зрошували водою кути своїх осель, з вірою, що це допоможе захистити їх від нечистої сили. Дівчата, бажаючи зберегти свою молодість та красу, регулярно вмивалися ранковою росою.

Що не можна робити 20 травня на Купальницю

  • Лінуватися — удача відвернеться.
  • Ворожити на гральних картах — передбачення принесуть прикрощі та розчарування.
  • Починати нові справи, вирушати в дорогу, переїжджати — всі починання натикатимуться на перешкоди.
  • Проклинати, вживати лайки — привернете негатив у своє життя.
  • Брехати, лицемірити, лестити, розпускати плітки — привернете проблеми і негаразди.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.

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