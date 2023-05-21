День Иоанна Богослова 21 мая: что категорически нельзя делать в этот праздник

В народном календаре отмечается праздник Иван Долгий

В православном церковном календаре 21 мая — день почтения памяти апостола Иоанна Богослова. Этот праздник считается одним из наиболее таинственных. Церковь чтит Иоанна Богослова за все божественные откровения, которые он явил человечеству.

В честь Иоанна Богослова верующие ходят в церковь, чтобы исповедаться и помолиться. Апостол в своих проповедях уделял особое внимание этим практикам. Благодаря ему, множество людей стали приобщаться к христианству.

В народе 21 мая отмечается "Иван Долгий" из-за того, что в этот день в старину было принято работать с раннего утра до позднего вечера. Хозяйки готовили пироги из пшеничной муки, а потом выходили на улицу и раздавали соседям или просто прохожим.

Что нельзя делать 21 мая

Ссориться с родными людьми — даже небольшая ссора может перерасти в серьёзный конфликт.

Стирать и гладить — одежда в скором времени придёт в негодность.

Заниматься ремонтом и генеральной уборкой, тяжёлой работой — настигнут болезни.

Резать овощи, иначе будет плохим урожай.

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