День Іоанна Богослова 21 травня: що категорично не можна робити в це свято

У народному календарі відзначається свято Іван Довгий

У православному церковному календарі 21 травня – день вшанування пам’яті апостола Іоанна Богослова. Це свято вважається одним із найбільш таємничих. Церква вшановує Іоанна Богослова за всі божественні одкровення, які він виявив людству.

На честь Іоанна Богослова віряни ходять до церкви, щоби сповідатися і помолитися. Апостол у своїх проповідях приділяв особливу увагу цим практикам. Завдяки йому багато людей стали долучатися до християнства.

У народі 21 травня відзначається "Іван Долгий" через те, що в цей день у давнину було заведено працювати з раннього ранку до пізнього вечора. Господині готували пироги з пшеничного борошна, а потім виходили надвір і роздавали сусідам чи просто перехожим.

Що не можна робити 21 травня

Сваритись із рідними людьми — навіть невелика сварка може перерости у серйозний конфлікт.

Прати і гладити — одяг незабаром стане непридатним.

Займатися ремонтом та генеральним прибиранням, важкою роботою — наздоженуть хвороби.

Різати овочі, інакше буде поганий урожай.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.