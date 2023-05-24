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Вознесение Господне 2023: что категорически нельзя делать в этот праздник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В 2023 году Вознесение Господне отмечается 25 мая Новость обновлена 24 мая 2023, 15:44
В 2023 году Вознесение Господне отмечается 25 мая

В этот день запрещено сплетничать и работать в поле

Каждый год, на 40-й день после Светлого Христова Воскресения, за церковным календарем, отмечается большой церковный праздник, который входит в число двунадесятых, — Вознесение Господне. Как и большинство посвященных Иисусу Христу праздников, фиксированной даты у Вознесения нет, и зависит она от даты Пасхи.

В 2023 году Вознесения у православных восточного обряда припадает на 25 мая, а христиане западного обряда отметили праздник неделей ранее — 18 мая. Полное название этого праздника — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В этот день проводится праздничная литургия, а священнослужители надевают светлые одежды, которые символизируют божественный свет. В этот день принято молится, и, более того, в народе верят, что в Вознесение каждая молитва будет услышана.

Что категорически нельзя делать на Вознесение Господнее 2023

  • В этот день нельзя устраивать венчания.
  • Запрещается делать тяжелую физическую работу.
  • Нельзя обижать людей, ссориться, ругаться.
  • Что-то резать или стричь, выносить мусор — тоже под запретом.
  • Нельзя объедаться и употреблять алкоголь.
  • Нельзя отказывать в помощи.
  • Запрещается ездить на кладбище и поминать умерших.
  • Запрещено плевать на землю.

Напомним, что в Украине продолжает действовать военное положение. Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники отмечаются в Украине в мае 2023 года.

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#Праздник #Приметы #Запреты #Вознесение Господне #Вознесение