Вознесіння Господнє 2023: що категорично не можна робити в це свято

Цього дня заборонено пліткувати та працювати у полі

Щороку, на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння, за церковним календарем, відзначається велике церковне свято, яке входить до дванадесятих, — Вознесіння Господнє. Як і більшість присвячених Ісусу Христу свят, фіксованої дати у Вознесіння немає, і вона залежить від дати Великодня.

2023 року Вознесіння у православних східного обряду припадає на 25 травня, а християни західного обряду відзначили свято тижнем раніше — 18 травня. Повна назва цього свята — Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

Цього дня проводиться святкова літургія, а священнослужителі одягають світлий одяг, який символізує божественне світло. Цього дня заведено молитися, і, щобільше, у народі вірять, що на Вознесенні кожна молитва буде почута.

Що категорично не можна робити на Вознесіння Господнє 2023

Цього дня не можна влаштовувати вінчання.

Забороняється виконувати важку фізичну роботу.

Не можна ображати людей, сваритися, сваритися.

Щось різати чи стригти, виносити сміття теж під забороною.

Не можна об’їдатися та вживати алкоголь.

Не можна відмовляти у допомозі.

Забороняється їздити на цвинтарі та поминати померлих.

Заборонено начхати на землю.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.