Вознесіння Господнє 2023: що категорично не можна робити в це свято
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Цього дня заборонено пліткувати та працювати у полі
Щороку, на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння, за церковним календарем, відзначається велике церковне свято, яке входить до дванадесятих, — Вознесіння Господнє. Як і більшість присвячених Ісусу Христу свят, фіксованої дати у Вознесіння немає, і вона залежить від дати Великодня.
2023 року Вознесіння у православних східного обряду припадає на 25 травня, а християни західного обряду відзначили свято тижнем раніше — 18 травня. Повна назва цього свята — Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.
Цього дня проводиться святкова літургія, а священнослужителі одягають світлий одяг, який символізує божественне світло. Цього дня заведено молитися, і, щобільше, у народі вірять, що на Вознесенні кожна молитва буде почута.
Що категорично не можна робити на Вознесіння Господнє 2023
- Цього дня не можна влаштовувати вінчання.
- Забороняється виконувати важку фізичну роботу.
- Не можна ображати людей, сваритися, сваритися.
- Щось різати чи стригти, виносити сміття теж під забороною.
- Не можна об’їдатися та вживати алкоголь.
- Не можна відмовляти у допомозі.
- Забороняється їздити на цвинтарі та поминати померлих.
- Заборонено начхати на землю.
Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.