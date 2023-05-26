Лукерья Комарница в народном календаре: что нельзя делать 26 мая, чтобы не плакать от горя

В старину комары считались перевозчиками душ умерших на тот свет

В эту пятницу, 26 мая, православная церковь почитает память святой Лукерьи (Гликерии) Ираклийской. В этот день наши предки опасались убивать комаров, так как считали их перевозчиками душ умерших на тот свет. Поэтому неудивительно, что праздник получил название Лукерья Комарница.

Святую Лукерью считают покровительницей насекомых, поэтому 26 мая в старину сеяли гречиху, которая буйно расцветала и привлекала пчел, а также других "букашек". В этот день в качестве благодарности за труд наши предки подкармливали муравьев сахаром.

26 мая заговаривали зубы, чтобы они никогда не болели. Также смотрели за погодными приметами. К примеру, много комаров принесут дожди и урожай ягод, а если мало – стоит ждать плохой урожай овса и травы.

Что нельзя делать 26 мая на Лукерию Комарницу

Убивать насекомых, особенно комаров – вместо одного может появиться целая дюжина.

Оставлять волосы на расческе — к затяжным семейным проблемам.

Плакать, даже от радости — придется рыдать из-за горя.

Отдавать свои вещи — вместе с ними можно отдать собственное счастье и удачу.

Бить посуду на счастье — осколки считаются вестниками неприятностей.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.