Лукерія Комарниця у народному календарі: що не можна робити 26 травня, щоб не плакати від горя

За старих часів комарі вважалися перевізниками душ померлих на той світ

Цієї п’ятниці, 26 травня, православна церква вшановує пам’ять святої Лукерії (Глікерії) Іраклійської. В цей день наші предки побоювалися вбивати комарів, оскільки вважали їх перевізниками душ померлих на той світ. Тому не дивно, що свято отримало назву Лукерія Комарниця.

Святу Лукерію вважають покровителькою комах, тому 26 травня за старих часів сіяли гречку, яка буйно розцвітала і приваблювала бджіл, а також інших "букашок". У цей день в якості подяки за працю наші пращури підгодовували мурах цукром.

26 травня замовляли зуби, щоб вони ніколи не хворіли. Також стежили за погодними прикметами. Наприклад, багато комарів принесуть дощі та врожай ягід, а якщо мало – варто чекати на поганий урожай вівса та трави.

Що не можна робити 26 травня на Лукерію Комарницю

Вбивати комах, особливо комарів – замість одного може з’явитися ціла дюжина.

Залишати волосся на гребінці — до затяжних сімейних проблем.

Плакати, навіть від радості — доведеться ридати через горе.

Віддавати свої речі — разом із ними можна віддати власне щастя та удачу.

Бити посуд на щастя — уламки вважаються вісниками неприємностей.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.