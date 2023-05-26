Четыре растения, которые нельзя окучивать: очень навредит урожаю
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Окучивание можно заменить альтернативным вариантом
Окучивание является важным сельскохозяйственным методом, который приносит пользу многим овощным культурам. К примеру, оно способствует улучшению качества и увеличению урожайности картофеля, а также увеличивает формирование плодов у сладкого перца.
Тем не менее, это не означает, что можно проводить окучивание любых растений, пишет ukr.media. Для определенных видов овощей и зелени эта процедура губительна.
Какие растения нельзя окучивать
- Огурцы
- Петрушка
- Укроп
- Салат
Корни огурцов находятся высоко. Если начать обрабатывать почву, можно нанести серьезный вред нижней части растений. Что касается зелени, окучивание может привести к высокому риску потери растений.
Чем заменить окучивание
Если требуется улучшить состояние почвы и её свойства, то рекомендуется применить альтернативный метод, а именно — мульчирование. При покрытии земли органическими материалами почва будет обогащена питательными веществами, получит достаточное количество влаги и воздуха. В таких условиях урожайность огурцов и зелени значительно повысится.
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