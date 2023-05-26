Четыре растения, которые нельзя окучивать: очень навредит урожаю

Окучивание можно заменить альтернативным вариантом

Окучивание является важным сельскохозяйственным методом, который приносит пользу многим овощным культурам. К примеру, оно способствует улучшению качества и увеличению урожайности картофеля, а также увеличивает формирование плодов у сладкого перца.

Тем не менее, это не означает, что можно проводить окучивание любых растений, пишет ukr.media. Для определенных видов овощей и зелени эта процедура губительна.

Какие растения нельзя окучивать

Огурцы Петрушка Укроп Салат

Корни огурцов находятся высоко. Если начать обрабатывать почву, можно нанести серьезный вред нижней части растений. Что касается зелени, окучивание может привести к высокому риску потери растений.

Чем заменить окучивание

Если требуется улучшить состояние почвы и её свойства, то рекомендуется применить альтернативный метод, а именно — мульчирование. При покрытии земли органическими материалами почва будет обогащена питательными веществами, получит достаточное количество влаги и воздуха. В таких условиях урожайность огурцов и зелени значительно повысится.

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