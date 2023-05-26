Чотири рослини, які не можна підгортати: дуже нашкодить урожаю

Підгортання можна замінити альтернативним варіантом

Підгортання є важливим сільськогосподарським методом, який приносить користь багатьом овочевим культурам. Наприклад, воно сприяє поліпшенню якості та збільшенню врожайності картоплі, а також збільшує формування плодів у солодкого перцю.

З усім тим, це не означає, що можна проводити підгортання будь-яких рослин, пише ukr.media. Для певних видів овочів та зелені ця процедура згубна.

Які рослини не можна підгортати

Огірки Петрушка Кріп Салат

Коріння огірків знаходиться високо. Якщо почати обробляти ґрунт, можна завдати серйозної шкоди нижній частині рослин. Що стосується зелені, підгортання може призвести до високого ризику втрати рослин.

Чим замінити підгортання

Якщо потрібно покращити стан ґрунту та його властивості, то рекомендується застосувати альтернативний метод, а саме – мульчування. При покритті землі органічними матеріалами грунт буде збагачений поживними речовинами, отримає достатню кількість вологи та повітря. У таких умовах урожайність огірків та зелені значно підвищиться.

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