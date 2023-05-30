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Почему 30 мая не стоит уезжать из дома и принимать важные решения: главные запреты дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
30 мая очень сильно дует ветер, напоминая свист
30 мая очень сильно дует ветер, напоминая свист. Фото 1zoom

Больших проблем можно избежать, если не нарушать народные запреты

Христиане восточного обряда за церковным календарем отмечают 30 мая православный праздник в честь святой Евдокии Дмитриевны. Наши предки этот день прозвали Евдокией Свистуньей.

Назвали так народный праздник из-за сильных ветров, которые "свистели" на улице в предпоследний день весны. Также на 30 мая есть приметы о погоде. К примеру считалось, какая погода стоит в этот день, такая же будет держаться все лето. Или, если 30 мая северный ветер дует, то следующие три месяца будут холодными.

Согласно обычаям, в Евдокию Свистунью на столе должно быть много картофеля. Верили, что так можно обеспечить хороший урожай "второго хлеба". Картофель варили, запекали, готовили картофельные оладьи, делали пироги с картофельной начинкой.

Что нельзя делать 30 мая

  • Отправляться в путешествия, уезжать далеко от дома — к несчастию и финансовым потерям.
  • Делать поспешных выводов и решений — есть риск быть обманутым или потерять деньги.
  • Доверять малознакомым и незнакомым людям. Нередко такие связи заканчивались аферами со стороны новых друзей.
  • Спорить с руководством, иначе на работе будут большие проблемы.
  • Обсуждать важные вопросы за столом — будут разногласия.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

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#Традиции #Праздники #Запреты