Почему 30 мая не стоит уезжать из дома и принимать важные решения: главные запреты дня

Больших проблем можно избежать, если не нарушать народные запреты

Христиане восточного обряда за церковным календарем отмечают 30 мая православный праздник в честь святой Евдокии Дмитриевны. Наши предки этот день прозвали Евдокией Свистуньей.

Назвали так народный праздник из-за сильных ветров, которые "свистели" на улице в предпоследний день весны. Также на 30 мая есть приметы о погоде. К примеру считалось, какая погода стоит в этот день, такая же будет держаться все лето. Или, если 30 мая северный ветер дует, то следующие три месяца будут холодными.

Согласно обычаям, в Евдокию Свистунью на столе должно быть много картофеля. Верили, что так можно обеспечить хороший урожай "второго хлеба". Картофель варили, запекали, готовили картофельные оладьи, делали пироги с картофельной начинкой.

Что нельзя делать 30 мая

Отправляться в путешествия, уезжать далеко от дома — к несчастию и финансовым потерям.

Делать поспешных выводов и решений — есть риск быть обманутым или потерять деньги.

Доверять малознакомым и незнакомым людям. Нередко такие связи заканчивались аферами со стороны новых друзей.

Спорить с руководством, иначе на работе будут большие проблемы.

Обсуждать важные вопросы за столом — будут разногласия.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.