Чому 30 травня не варто їхати з дому та приймати важливі рішення: головні заборони дня

Великих проблем можна уникнути, якщо не порушувати народні заборони

Християни східного обряду за церковним календарем відзначають 30 травня православне свято на честь святої Євдокії Дмитрівни. Наші пращури цей день прозвали Євдокією Свистункою.

Назвали так народне свято через сильні вітри, які "свистіли" на вулиці передостаннього дня весни. Також на 30 травня є прикмети про погоду. Приміром, вважалося, яка погода стоїть у цей день, така ж триматиметься все літо. Або, якщо 30 травня північний вітер дме, то наступні три місяці будуть холодними.

Згідно зі звичаями, в Євдокію Свистунку на столі має бути багато картоплі. Вірили, що так можна забезпечити хороший урожай "другого хліба". Картоплю варили, запікали, готували картопляні оладки, робили пироги з картопляною начинкою.

Що не можна робити 30 травня

Вирушати в подорожі, їхати далеко від дому — до нещастя та фінансових втрат.

Робити поспішних висновків і рішень — є ризик бути обдуреним або втратити гроші.

Довіряти малознайомим та незнайомим людям. Нерідко такі зв’язки закінчувалися аферами нових друзів.

Сперечатись із керівництвом, інакше на роботі будуть великі проблеми.

Обговорювати важливі питання за столом — будуть розбіжності.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.