Праздник 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого, чтобы не остаться в нищете

Дождь в этот день исцеляет болезни и придает сил

Ежегодно 1 июня православные верующие отмечают память святого Иоанна, епископа Готфского. В народе этот день получил название "Иван Долгий", поскольку нашим предками приходилось трудиться неуклонно с раннего утра и до позднего вечера.

В старину в первый день лета пекли пироги, караваи, лепили вареники. Угощения не только ставили на стол для родных, но также относили работникам в качестве подарка, давали нуждающимся и бедным. Кормили молоком и пирогом домового: еду для него ставили в скрытых уголках дома.

На Ивана Долгого с нетерпением ожидали дождя. Люди стремились немного промокнуть под его ливнем. Верили, что дождевые капли в этот день обладают сверхъестественной мощью, способной исцелять болезни и придавать силы. Девушки и женщины собирали воду для омывания, чтобы очиститься и омолодить кожу, придать ей свежесть и блеск.

Что нельзя делать 1 июня

Стричь волосы и ногти — будет ждать безденежье и нищета.

Носить грязные вещи – они притягивали нечистую силу в этот день.

Завидовать — можно остаться наедине со своими проблемами и никогда не решить их.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.