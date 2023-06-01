Праздник 1 июня: что нельзя делать на Ивана Долгого, чтобы не остаться в нищете
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Дождь в этот день исцеляет болезни и придает сил
Ежегодно 1 июня православные верующие отмечают память святого Иоанна, епископа Готфского. В народе этот день получил название "Иван Долгий", поскольку нашим предками приходилось трудиться неуклонно с раннего утра и до позднего вечера.
В старину в первый день лета пекли пироги, караваи, лепили вареники. Угощения не только ставили на стол для родных, но также относили работникам в качестве подарка, давали нуждающимся и бедным. Кормили молоком и пирогом домового: еду для него ставили в скрытых уголках дома.
На Ивана Долгого с нетерпением ожидали дождя. Люди стремились немного промокнуть под его ливнем. Верили, что дождевые капли в этот день обладают сверхъестественной мощью, способной исцелять болезни и придавать силы. Девушки и женщины собирали воду для омывания, чтобы очиститься и омолодить кожу, придать ей свежесть и блеск.
Что нельзя делать 1 июня
- Стричь волосы и ногти — будет ждать безденежье и нищета.
- Носить грязные вещи – они притягивали нечистую силу в этот день.
- Завидовать — можно остаться наедине со своими проблемами и никогда не решить их.
Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.