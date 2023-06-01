Свято 1 червня: що не можна робити на Івана Довгого, щоб не залишитися у злиднях

Дощ у цей день зцілює хвороби та надає сил

Щорічно 1 червня православні віряни відзначають пам’ять святого Іоанна, єпископа Готфського. У народі цей день отримав назву "Іван Довгий", оскільки нашим предкам доводилося працювати неухильно з раннього ранку і до пізнього вечора.

У давнину в перший день літа пекли пироги, короваї, ліпили вареники. Частування не тільки ставили на стіл для рідних, але також відносили працівникам як подарунок, давали нужденним і бідним. Годували молоком та пирогом домового: їжу для нього ставили у прихованих куточках оселі.

На Івана Довгого з нетерпінням чекали на дощ. Люди прагнули трохи промокнути під його зливою. Вірили, що дощові краплі в цей день мають надприродну силу, здатну зцілювати хвороби і надавати сили. Дівчата та жінки збирали воду для омивання, щоб очиститися та омолодити шкіру, надати їй свіжості та блиску.

Що не можна робити 1 червня

Стригти волосся і нігті — чекатиме безгрошів’я та злидні.

Носити брудні речі – вони притягували нечисту силу в цей день.

Заздрити — можна залишитися наодинці зі своїми проблемами й ніколи не вирішити їх.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.