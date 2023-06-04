Урожая будет втрое больше: секрет опытных дачников в выращивании картофеля

Вы будете приятно удивлены результатом

Картошка — это наверняка самый популярный овощ, который на своих участках выращивают дачники, даже если это всего пару кустиков. Однако и с них можно собрать очень много урожая, если конечно правильно удобрить. Ну и не забывайте бороться с колорадским жуком.

Как отмечает портал prostoway, чтобы в разы увеличить свой урожай, нужно подкормить картошку в период ее цветения. Правильная подкормка поможет сформировать картофельную шелуху, чтобы она не трескалась и была устойчива к болезням. Также это поможет увеличить продолжительность хранения картофеля.

Чем подкормить картофель

Лучим решением будет удобрить кусты картофеля нитратом кальция и кальциевой селитрой. Между рядами средство разбрасывать не нужно, ведь до того, как оно будет давать пользу уйдет много времени. Итого положительного эффекта — не будет. Нужно использовать внекорневые удобрения.

Чтобы приготовить правильное удобрение, растворите кальциевую селитру в размере 1 столовой ложки в 10 л воды. Этим раствором опрыскайте картофель при цветении или в течение 2 недель после. Результат вас приятно удивит.

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